¡Saca la chamarra! Estas cuatro alcaldías de CDMX tendrán hasta 4 grados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla en cuatro alcaldías de CDMX que tendrán hasta 4 grados.
El pronóstico de bajas temperaturas será para la madrugada y la mañana del miércoles 4 de noviembre de 2026.
Por ello, las autoridades emitieron diversas recomendaciones a la población para que se mantuviera protegida ante el frío que habrá.
4 alcaldías de CDMX tendrán hasta 4 grados la mañana del miércoles
Las cuatro alcaldías de CDMX que tendrán temperaturas de 4 a 6 grados son estas:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Tlalpan
Ante tal situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales.
De igual manera emitió recomendaciones como abrigarse adecuadamente, cubriendo tanto nariz como boca.
Además, exhortó a las personas para que eviten cambios bruscos de temperatura, ya que pueden afectar el sistema respiratorio debilitando las defensas y facilitando la entrada de virus.
Provocando diversas enfermedades como pueden ser resfriados, gripes, bronquitis o laringitis.
Las autoridades también sugirieren ingerir abundante agua, frutas y verduras con con vitaminas A y C.
Entre las recomendaciones, la SGIRPC de Ciudad de México recomendó resguardar a mascotas del frío, evitando dejarlas a la intemperie durante estos días de bajas temperaturas.