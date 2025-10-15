Mario Delgado Carrillo, el secretario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dijo que el programa piloto La Escuela Te Extraña fue un éxito, pero maestros no lo creen así.

Maestros de distintos niveles como secundaria y primaria, han analizado el piloto La Escuela Te Extraña y ven un aumento en el “desgaste físico y mental”, además de “falta de insumos”.

Maestros no creen que La Escuela Te Extraña sirva porque habrá más carga de trabajo para ellos

Luego de que el secretario de la SEP dijera que se realizó el piloto de La Escuela Te Extraña, algunos maestros se mostraron asombrados porque fue un programa “que se tenían muy escondido”.

Por medio de redes sociales, maestros se han quejado de lo nuevo que se le ocurrió a Mario Delgado, asegurando que lo único que ven es más carga de trabajo para ellos.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, durante un acto de disculpa pública por parte de la SEP (Graciela López Herrera)

Una maestra de secundaria, señaló que no en todas las escuelas hay departamento de servicio social, de modo que tendrán que ser los docentes quienes salgan a buscar a los alumnos.

Sin embargo, cree que La Escuela Te Extraña no toma en cuenta que eso significa “desgaste físico y mental”, además de la labor que tienen que hacer diario como maestros.

Por otra parte, dicha testigo y un maestro de primaria creen que no se están tomando en cuenta los contextos sociales y la inseguridad de México para mandar a maestros a las casas de sus alumnos.

“Maestra: Hay papás no solo no responden las llamadas, se esconden en los domicilios (...) son negativas de papás e interés del alumno por no regresar a estudiar Maestro: Si tu me dices que en el país no hay violencia y que un docente no corre riesgo en buscar a un menor de edad (...)”. Testimonio de maestros sobre La Escuela Te Extraña.

Maestros sentencian falta de insumos para La Escuela Te Extraña

Maestras y maestros se han quejado del programa La Escuela Te Extraña del que el secretario de la SEP habló y que ven no les será bueno porque ni insumos dan.

El maestro de primaria señaló que La Escuela Te Extraña “tienen buena intención” de primera instancia, pero la ejecución “es pésima” por poner a los docentes en riesgo.

Por otra parte, la maestra de secundaria explicó que no dan insumos para La Escuela Te Extraña, señalando que los docentes tendrán que pagar su gasolina para poder llegar a las casas de los alumnos, “¿en qué se van a mover?” apuntó.