Luisa Alcalde, asesora jurídica de la Presidencia, resaltó el paquete anticorrupción que presentó para la agenda legislativa tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.

“Este paquete es bastante grande… tiene que ver con fortalecer las facultades, las obligaciones, en materia de corrupción, de Buen Gobierno, del Tribunal Administrativo y de la Auditoria… darle mejores herramientas… para erradicar la corrupción en nuestro país” Luisa Alcalde. Consejera Jurídica de Presidencia

El paquete anticorrupción consta de dos nuevas leyes y 19 modificaciones, dijo ante legisladores y en redes sociales.

Luisa Alcalde participó en la sesión plenaria de Morena de ambas cámaras en las que se fijó la agenda legislativa del grupo parlamentario mayoritario.

Agenda legislativa de Morena en el Senado se centrará en anticorrupción

La agenda legislativa del periodo ordinario que está por iniciar se va a centrar en combate a la corrupción.

El paquete anticorrupción tiene el objetivo de erradicar la corrupción del país y de dar mayores herramientas a las instituciones encargadas de combatir ese mal.

Además de combate a la corrupción, la agenda incluirá temas como:

marco jurídico para IMSS-Bienestar

leyes secundarias en materia judicial

reformas en materia familiar

Agenda legislativa para Morena también incluirá doble nacionalidad y medio ambiente

Ricardo Monreal, coordinador de diputados federales de Morena, dijo que a esta agenda legislativa encabezada por el paquete anticorrupción se suma la reforma de doble nacionalidad enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De la misma manera, se incluye la reforma para expedir una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente presentada en días pasados por Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).