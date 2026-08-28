Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que será turnada a la Cámara de Diputados para su revisión.

Buen día a todas y todos. Informo que el día de hoy recibimos la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum para expedir una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados para su análisis. Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado

Sheinbaum envía nueva ley ambiental al Congreso (Especial)

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva, confirmó la recepción del documento, elaborado con el respaldo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y revisado por la Secretaría de Hacienda.

La propuesta de la presidenta de México busca actualizar el marco ambiental y responde a los compromisos anunciados junto con Alicia Bárcena de Semarnat.

Sheinbaum envía nueva ley ambiental al Congreso (Especial)

Claudia Sheinbaum envía nueva ley ambiental; será turnada a Diputados

La senadora Laura Itzel Castillo informó la recepción de una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que la presidenta de México pone sobre la mesa para su revisión.

Siguiendo el documento con el que Sheinbaum hace llegar la iniciativa a través de Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, esta será turnada a la Cámara de Diputados para su revisión.

Castillo también compartió el documento con el que llegó la propuesta de nueva ley ambiental de Claudia Sheinbaum, en donde se destaca que esta fue revisada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Una vez recibida la nueva ley ambiental con la mención de la SHCP, da por entendido que esta revisó la iniciativa y sabe del impacto que tendrá en el presupuesto público por lo que “emite su dictamen”.

Sin embargo, su análisis aún queda en manos de la Cámara de Diputados.

Anteriormente, Claudia Sheinbaum ya había mencionado junto con Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que estaban trabajando en una nueva ley ambiental que sería enviada en los próximos días.