Luisa Alcalde destaca reducción de la pobreza en México como un logro de AMLO

Luisa Alcalde, dirigente de Morena, destacó la reducción de la pobreza en México como un logro del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ‘Pobreza Multidimensional’ presentó que, con base en cifras de 2024, la pobreza en México diminuyó en 17.7% entre 2022 y el año pasado.

Esto significa que en 2022 habían 46.8 millones de personas en condición de pobreza, pero en 2024 la cifra se redujo a 38.5 millones.

La cifra es aún mayor si se considera que en 2018 (año en que inició el gobierno de AMLO) habían 51.9 millones de personas pobres, lo que representa una disminución al 2024 de casi 13 millones de personas en esta condición.

Luisa Alcalde atribuye reducción de la pobreza en México como logro de AMLO

Tomando en cuenta los datos del INEGI, Luisa Alcalde destacó que la reducción de la pobreza en México es un logro del ex presidente AMLO.

En su cuenta de X, la dirigente de Morena celebró los resultados arrojados por el INEGI y dijo que “es un honor formar parte de este Movimiento, nacido desde abajo y para beneficio de los de abajo”.

“Durante el gobierno del Presidente AMLO (2018-2024) salieron de la pobreza 13.4 millones de personas, mientras que 1.7 millones salieron de la pobreza extrema”. Luisa Alcalde

Luisa Alcalde publicó los indicadores de pobreza, que demuestran que en 2018 habían 8.7 millones de personas en pobreza extrema, cifra que se redujo a 7 millones en 2024.

Luisa Alcalde sobre reducción de la pobreza en México (Vía X)

Claudia Sheinbaum destaca reducción de la pobreza en México como logro de la Cuarta Transformación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también celebró los datos que demuestran la contundente reducción de la pobreza en México.

Ayer jueves 14 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que fue un logro del proyecto de la Cuarta Transformación forjado por AMLO, característico por ser humanista.

Claudia Sheinbaum refirió que ahora hay mayor distribución de la riqueza para beneficio de los más vulnerables o en condiciones de pobreza, a través de las siguientes mejores que se han hecho en los últimos años:

incremento al salario mínimo

Programas de Bienestar

acceso a los derechos