El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer las cifras actualizadas hasta el 2024, sobre los mexicanos en condición de pobreza y en ellas se asevera que hay menos.

De acuerdo con lo establecido en los datos, la pobreza disminuyó en México, pues a lo largo de 2024 el índice de personas en condición de rezago registró una baja a considerar.

Entonces, ¿cuál es la cifra de mexicanos en situación de pobreza que muestran una disminución durante el año pasado? Te contamos los detalles del reporte emitido por el INEGI.

INEGI emite evaluación de la pobreza en México (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Pobreza disminuyó en México, revela INEGI

De acuerdo con datos oficiales presentados por el INEGI, en los que se analiza el comportamiento de la economía nacional a lo largo del 2024, revelan que la pobreza disminuyó en México.

Lo anterior debido a que en las cifras del organismo se muestra que del 2022 al 2024, el número de personas en condiciones de pobreza en México tuvo una reducción del 17.7 por ciento.

En específico, el informe Pobreza Multidimensional 2024, refiere que durante el 2022, la cantidad de personas en condición de pobreza era de 46.8 millones y en 2024, fue de 38.5 millones.

Es decir que en los últimos 2 años que se contabilizaron, mismos que corresponden a los últimos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 8.3 millones de personas salieron de la pobreza.

Cabe destacar al inicio del sexenio de AMLO, las tendencias fueron contrarias las mismas, debido a que en 2018 había 51.9 millones de pobres y para el 2020 la cifra subió a los 55.7 millones.

No obstante, como se destacó, al final de su administración logró revertir el comportamiento del índice, pues a partir del 2022 consiguió recortar la cifra de mexicanos en esta situación.

Pobreza disminuyó en México: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró las cifras del INEGI en las que se revela que la pobreza disminuyó en México, y resaltó que los resultados son gracias a las políticas gubernamentales.

En su mañanera del pueblo del 13 de agosto, Claudia Sheinbaum sostuvo que la reducción de la población en condición de pobreza, es debido al modelo de bienestar y a los programas sociales.

Al sostener que las acciones han comenzado a transformar la realidad del país, resaltó que el combate a la desigualdad es un eje central de su gobierno y los avances reflejan el compromiso.

De la misma forma, la presidenta refirió que los buenos resultados se deben a la política laboral, al fortalecimiento del salario mínimo y a la entrega directa de apoyos que se hace sin intermediarios.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum aseguró que los datos presentados por el INEGI son una muestra irrefutable de que el rumbo es correcto, aunque reconoció que aún hay desafíos por enfrentar

Incluso insistió en que la pobreza disminuyó en México debido a que la llamada Cuarta Transformación mantiene su decisión política, por lo que no es casualidad que el bienestar siga avanzando.