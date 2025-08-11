La probreza por ingresos en México aumentó en julio de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INEGI ya había informado que los resultados de las Líneas de Pobreza Laboral (LPI) se darían a conocer en agosto de 2025, una vez que el instituto asumió las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Cabe recordar que el Coneval se extinguió con la aprobación de la reforma que desapareció a siete órganos autónomos, como fue el caso también del INAI; las funciones de dichos organismos fueron asumidas por otras dependencias o instituciones.

Pobreza por ingresos aumentó en México: INEGI

Con el contexto anterior, el INEGI presentó los resultados del ejercicio estadístico LPI, el cual midió el crecimiento anual de la pobreza por ingresos en México, tomando en cuenta la cantidad económica necesaria para cubrir la canasta básica.

De esta manera se encontró que la pobreza por ingresos o laboral aumentó en México en 3.6% anual para las zonas urbanas,

Este valor se encuentra por encima de la inflación nacional, del 3.5%, lo que representa un impacto negativo para la economía de los mexicanos en consideración con los costos de renta y alimentación.

No obstante, las ciudades no fueron las únicas afectadas, pues también las zonas urbanas registraron un incremento de la pobreza por ingresos, aunque menor, del 3.1%.

¿Por qué aumentó la pobreza por ingresos en México? Estas son las causas

Por otra parte, el INEGI presentó las causas que propiciaron el crecimiento de la pobreza por ingresos en zonas urbanas de México, y se debe principalmente a un incremento de precios en alimentos y otros factores como los siguientes:

carne de res (bistec): 18%

carne molida de res: 16.6%

alimentos o bebidas que se consumen fuera de casa: aumento del 7.8%

leche pasteurizada de vaca: 8.3%

educación, cultura y recreación: 5.7%

vivienda y servicios de conservación: 3.8%

En cuanto a las zonas rurales, los agentes que se vieron incolucrados en el crecimiento de la pobreza fueron:

carne de res (bistec): 18%

carne molida de res: 16.6%

alimentos o bebidas que se consumen fuera de casa: aumento del 7.8%

educación, cultura y recreación: 5.7%

cuidados personales: 5.5%

Con lo anterior, el costo mensual de la canasta básica alimentaria también reflejó un aumento, siendo del 2.9% anual en zonas rurales (1 mil 856.91 pesos por persona) y del 4.3% en urbanas (2 mil 453.34 pesos por persona).