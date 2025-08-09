Luis Armando Reynoso López, hijo del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, murió en un accidente hoy viernes 8 de agosto de 2025.

El accidente se registró sobre la Maxipista Aguascalientes-León, cerca de la caseta de Encarnación de Díaz, en Jalisco.

Luis Armando Reynoso López murió junto con su prometida María Paulina Ibarra; el chofer y escolta que viajaba con ellos fue reportado como herido de gravedad, por lo que fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza 1 hacia el Hospital Hidalgo.

La causa del accidente todavía se investiga, pero la línea de investigación preliminar fue el exceso de velocidad en asfalto mojado ante la lluvia en la zona.

Luis Armando Reynoso López y María Paulina Ibarra, viajaban juntos al momento del accidente (Especial)

Nota en desarrollo. En breve más información...