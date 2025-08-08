El asesinato de Adam Turck, de 35 años de edad, conmocionó al mundo del espectáculo.

Adam Turck paseaba a su perro cuando presenció una pelea violenta entre dos personas: un hombre y una mujer.

Intervino sin saber que perdería la vida. El agresor le disparó, pero ¿quién era él?

¿Quién fue Adam Turck?

Adam Turck era un actor de teatro. Nació en el condado de Bucks, Pensilvania, pero vivía en Richmond, Virginia.

En Instagram se identificaba como adamturckstrength mientras que en Facebook stenía su nombre de pila.

Adam Turck (Adam Turck / Facebook)

¿Qué edad tenía Adam Turck?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Adam Turck; sin embargo, se sabe que tenía 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Adam Turck?

Al haber poca información en Internet de Adam Turck se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal era Adam Turck?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Adam Turck y por tanto su signo zodiacal.

Adam Turck (Adam Turck / Facebook)

¿Cuántos hijos tenía Adam Turck?

No está claro si Adam Turck tenía hijos.

¿Qué estudió Adam Turck?

Se desconoce el grado de estudios que tiene Adam Turck.

¿En qué trabajó Adam Turck?

A lo largo de diez años, Adam Turck formó parte de la compañía National Players del Olney Theatre.

Por sus interpretaciones fue nominado en varias ocasiones en los Richmond Theatre Community Circle Awards.

En 2018 ganó en la categoría Mejor Actor en una Obra por su papel en la puesta en escena Hand to God.

Adam Turck (Adam Turck / Facebook)

En la actualidad era parte de la compañía Virginia Repertory Theatre, donde su última obra de teatro fue Smoke.

Se preparaba para dar vida a Dracula en la puesta en escena Dracula: A Comedy of Horrors, la cual levantaría el telón en otoño de este año.

Además de trabajar como actor, era entrenador del gimnasio Tequila & Deadlifts.

Adam Turck (Adam Turck / Facebook)

Adam Turck murió defendiendo a una mujer mientras paseaba a su perro

El pasado 2 de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, Adam Turck paseaba a su perro en East Grace Street en Richmond, donde vio que un hombre y una mujer discutían.

Debido a que la situación se volvió violenta, Adam Turck intervino, por lo que el hombre involucrado en el conflicto, de 19 años de edad, sacó un arma de fuego y le disparó.

Posteriormente el asesino del actor se quitó la vida.

“Intentaba calmar una discusión inquietante”, señaló Rick Edwards, el jefe de policía de Richmond.

Adam Turck (Adam Turck / Facebook)

Adam Turck pidió que donaran sus órganos

Adam Turck fue un héroe de la vida real. Además de ayudar a una mujer, pidió que donaran sus órganos por lo que salvó más vidas.

"Con gran tristeza compartimos que nuestro Superman, Adam Turck, no volverá de esto. Seguirá salvando vidas como donante de órganos, comienza ese viaje pronto" Amigo de Adam Turck