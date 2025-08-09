Luis Armando Reynoso López, hijo del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, murió hoy viernes 8 de agosto de 2025 tras un accidente automovilístico.

De acuerdo con los reportes, el accidente se registró a la altura del kilómetro 85 de la autopista Aguascalientes-León, en las cercanías de la caseta de Encarnación de Díaz, en Jalisco.

Pero, ¿quién era Luis Armando Reynoso López? A continuación te contamos lo que sabemos acerca del hijo de Luis Armando Reynoso Femat.

¿Quién era Luis Armando Reynoso López?

Luis Armando Reynoso López era un empresario mexicano dedicado al sector de la construcción.

Era hijo del que fuera gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, aunque pese a esto no buscó incursionar en la política.

Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes, y su familia (Especial)

¿Qué edad tenía Luis Armando Reynoso López?

Luis Armando Reynoso López nació el 28 de julio de 1986, por lo que tenía 39 años de edad al momento de su muerte.

¿Quién era la esposa de Luis Armando Reynoso López?

Luis Armando Reynoso López se encontraba comprometido con María Paulina Ibarra, quien también murió en el accidente automovilístico.

Luis Armando Reynoso López y su prometida, María Paulina Ibarra (Luis Armando Reynoso / FB)

¿Qué signo zodiacal era Luis Armando Reynoso López?

Luis Armando Reynoso López nació el 28 de julio, por lo que de acuerdo con la astrología occidental era del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tenía Luis Armando Reynoso López?

Luis Armando Reynoso López no tenía hijos.

¿Qué estudió Luis Armando Reynoso López?

Luis Armando Reynoso López contaba con estudios universitarios en Arquitectura.

¿En qué trabajó Luis Armando Reynoso López?

Luis Armando Reynoso López se desempeñaba como Arquitecto en la empresa de construcción Grupo Emporium, la cual opera en la zona del Bajío mexicano y en estados como Quintana Roo.

Luis Armando Reynoso López (Luis Armando Reynoso / FB)

Luis Armando Reynoso López, hijo del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, murió en un accidente automovilístico

Luis Armando Reynoso López, hijo del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, murió el viernes 8 de agosto de 2025 en un accidente automovilístico.

El accidente se registró sobre la autopista Aguascalientes-León, la altura del kilómetro 85, cerca de donde se ubica la caseta de Encarnación de Díaz, en el estado de Jalisco.

Luis Armando Reynoso López viajaba en compañía de su prometida María Paulina Ibarra, quien también murió en el accidente.

Reportes señalan que el vehículo en el que circulaban, una camioneta Honda Pilot Black Edition en color blanco, se volcara cuando circulaba por la autopista Aguascalientes-León.

En el vehículo se encontraba también su chofer y escolta, identificado como Miguel Ángel González Contreras, quien fue reportado como herido de gravedad.

Debido a lo anterior fue trasladado de emergencia en un helicóptero de la Fuerza 1 hacia el Hospital Miguel Hidalgo.

Hasta el cierre de esta nota las autoridades no han determinado las causas del accidente, aunque los primeros indicios señalan que pude deberse al asfalto mojado ante la lluvia en la zona .