El noticiero Despierta de N+ liderado por la periodista Danielle Dithurbide se encuentra de luto tras la muerte de su compañero Carlos Figueroa.

La noticia fue dada a conocer en transmisión en vivo, informando que Carlos Figueroa perdió la vida en un accidente de moto.

¿Quién fue Carlos Figueroa?

Carlos Figueroa fue parte fundamental del equipo de Despierta de N+ transmitido de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la señal de Las Estrellas.

Se conoce que Carlos Figueroa fue parte del equipo de producción del noticiero, por lo que no salía en cámara.

Sin embargo, su trabajo lo llevo a ganarse el cariño y admiración de sus colegas y conductores del noticiero mañanero.

Despierta con Danielle Dithurbide tiene cambio de horario en Las Estrellas a partir de esta fecha (Especial / captura de video)

¿En qué trabajó Carlos Figueroa?

Carlos Figueroa perteneció al equipo de producción de Despierta de N+ conducido por Danielle Dithurbide.

Danielle Dithurbide (daniellemx_ / Instagram)

Carlos Figueroa, periodista de Despierta murió en un accidente de moto

La conductora de Despierta de N+ Danielle Dithurbide inició el noticiero informando sobre la lamentable muerte de uno de sus compañeros.

Anunció que el periodista Carlos Figueroa, quien era parte de la producción de Despierta murió en un accidente de moto.

Carlos Figueroa, periodista de Despierta murió en un accidente de moto (Especial / Especial)

Danielle Dithurbide indicó que la información fue recibida unas horas antes de comenzar la transmisión, lo que generó un ambiente de consternación en el equipo de trabajo.

“Estamos conmovidos, tristes, en shock”, expresó Danielle Dithurbide tras la noticia de la muerte de su compañero Carlos Figueroa.

Por último, ofreció condolencias a los seres queridos de Carlos Figueroa, a quienes le dedico emotivas palabras.