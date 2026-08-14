Claudia Sheinbaum anunció que para la semifinal de México Canta 2026 en el Teatro Orpheum de Los Ángeles en Californa, Estados Unidos, estarán Los Tigres del Norte.

La presidenta de México agradeció a Los Tigres del Norte por el apoyo a México Canta 2026, recordando que el objetivo es “cambiar la narrativa de la nueva música” que constante menciona el crimen y el consumo de drogas.

Los Tigres del Norte estarán en la semifinal de México Canta 2026 en Estados Unidos

Claudia Curiel de Icaza, la titular de la Secretaría de Cultura, informó que México Canta 2026 tendrá dos semifinales, siendo una con sede en Los Ángeles en Estados Unidos y otra en Mazatlán en México.

Ante esto, la presidenta de México informó en la mañanera del pueblo de hoy 14 de agosto de 2026, que Los Tigres del Norte serán los invitados de lujo para la semifinal en el Teatro Orpheum de Los Ángeles el 23 de agosto.

Los Tigres del Norte (Agencia México )

Además de que la mandataria agradeció a Los Tigres del Norte por estar en México Canta 2026, también recordó el objetivo del concurso realizado por el gobierno federal.

Sheinbaum subrayó que México Canta 2026 busca darle otra dirección a la nueva música en el país, eliminando la orientación que actualmente tiene con violencia y drogas.

“Muchísimas gracia a Los Tigres del Norte por estar acompañando a México Canta. Han sido muy solidarios (...) este programa busca promover a jóvenes cantantes, cantautores a cambiar la narrativa de música nueva en México que está orientada a la violencia, las drogas, dándole una narrativa distinta”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, la presidenta de México reconoció que así como Los Tigres del Norte, hay varios artistas que “han sido muy solidarios” con el programa México Canta.

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