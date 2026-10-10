El máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa León XIV, conoció algunos de los rostros y de las historias de los desaparecidos en México.

“Más de 200 páginas con rostros, nombres e historias de personas desaparecidas en México llegaron a las manos de @Pontifex_es” CEM

Lo anterior debido a que el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Monseñor Ramón Castro, le entregó un libro en el que se informó, se recopilan cientos de casos de personas desaparecidas en México.

Cabe destacar que datos oficiales establecen que hasta la fecha suman más de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

CEM le entregó un libro sobre los desaparecidos en México al Papa León XIV (@IglesiaMexico/X)

CEM entregó al Papa León XIV libro sobre desaparecidos en México

La organización de la iglesia católica que agrupa a todos los obispos de México, el CEM, informó que se le entregó al Papa León XIV un libro para darle a conocer la crisis de desaparecidos en el país.

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes, la organización señaló que el Monseñor Ramón Castro, acudió al Vaticano para entregarle el material al Santo Padre.

CEM le entregó un libro sobre los desaparecidos en México al Papa León XIV (@IglesiaMexico/X)

Sobre el libro, el CEM explicó que consta de más de 200 páginas en las que se plasman los “rostros, nombres e historias” de personas que se encuentran desaparecidas en México.

Asimismo, detalló que el libro se titula “Un nombre, mil voces”, en el que se afirma, el Papa León XIV “encontró los rostros de quienes siguen haciendo falta y la memoria de las familias que no dejan de buscar”.

Finalmente, el CEM resaltó que el material en cuestión, se pudo elaborar gracias al apoyo de familias y colectivos que compartieron su memoria y esperanza.

Hay más de 130 mil desaparecidos en México

Los casos de personas desaparecidas en México que llegaron a manos del Papa León XIV, son parte de la estadística oficial que indica que hay más de 130 mil personas no localizadas.

Al respecto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señala que hasta el 10 de octubre de 2026, son 130 mil 319 las personas en dicha situación.

Protesta por desapariciones en México ( Cuartoscuro / Tonatiuh Navarro)

De la misma forma, los datos establecen que de ese total, 103 mil 83 corresponden a casos de hombres, 26 mil 919 a mujeres y 320 no se han determinado.

Además, la información del RNPDNO indica que 24 mil 879 personas que en su momento se reportaron como desaparecidas, ya fueron localizadas sin vida.