El Papa León XIV sería sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo en uno de sus pulmones, según la información difundida por el propio pontífice en su cuenta oficial de X.

El anuncio genera dudas sobre su estado de salud a pocas semanas de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el Papa León XIV, el nódulo habría sido detectado en una etapa temprana y estaría bien localizado.

Por recomendación médica, los especialistas habrían considerado conveniente intervenirlo quirúrgicamente.

Papa León XIV será operado tras detectar un nódulo en uno de sus pulmones (Papa León XIV en X)

En su mensaje de X, el pontífice sostiene el agradecimiento a sus seguidores por las muestras de cercanía espiritual y por las oraciones dedicadas a su recuperación.

¿Qué se sabe sobre el nódulo pulmonar del Papa León XIV?

El nódulo le habría sido detectado al Papa León XIV desde mayo de 2025 durante unos controles médicos, la lesión estaría circunscrita y los médicos habrían recomendado una intervención.

Los nódulos pulmonares son pequeñas lesiones que pueden detectarse mediante estudios de imagen, como radiografías o tomografías computarizadas.

Su presencia no significa necesariamente que exista cáncer , ya que pueden tener distintas causas y requieren una valoración médica para determinar su naturaleza.

¿Qué pasará con la gira del Papa León XIV por América Latina?

El Papa León XIV tiene previsto realizar un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la Santa Sede.

La agenda contempla actividades religiosas y encuentros con autoridades y representantes de la sociedad civil en los tres países.

Por su parte el portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó este domingo que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que el ingreso posterior a la cirugía durará aproximadamente siete días.

La precisión llegó después de que el pontífice comunicara públicamente su diagnóstico al término del rezo del Ángelus.