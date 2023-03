Algunos y algunas ya andaban llamando tío a Lorenzo Córdova, pero no es verdad que tenga un sobrino estudiando Artes en California, Estados Unidos, y por lo tanto es falso que que le pague los estudios a costa del Instituto Nacional Electoral (INE), pues en realidad se trata del actor John Krasinski, que ha sido foco de una noticia falsa vinculada al consejero presidente.

Memes coments Lorenzo Córdova John Krasinski (Twitter )

Y es que circuló la noticia falsa que muchos esperaban no lo fuera para irse con todo contra Lorenzo Córdova, en la que supuestamente el actor de The Office y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura sería sobrino del funcionario, lo cual es completamente falso pues ambos no tienen nada que ver.

Memes coments Lorenzo Córdova John Krasinski (Twitter )

Creen fácilmente noticia falsa que vincula a Lorenzo córdova y John Krasinski

Aún siendo falso, un simpatizante de la 4T se descosió y exigió explicaciones al consejero presidente del INE que está por concluir su gestión el 4 de abril de 2023.

Todo esto ha dado material para los internautas que a través de memes o comentarios se hayan burlado de quienes replicaron la información sin verificarla y aceptándola desde el primer momento.

Memes coments Lorenzo Córdova John Krasinski (Twitter )

La información falsa se caracteriza por no tener una fuente identificable, pero en este caso también inventaron una que es inesxistente.

Memes coments Lorenzo Córdova John Krasinski (Twitter )

Uno de los datos que hacen ver de entrada que la información es fake por la supuesta relación familiar de Lorenzo Córdova y John Krasinski es que mencionan como fuente al Diario Clarín de Los Ángeles, no obstante, existe un famoso Diario Clarín pero es de Argentina.

Muchos se han burlado del usuario que ha cuestionado que se paguen con recursos públicos facturas por de 15 mil dólares, unos 300 mil pesos.

Supuestamente esos recursos se pagarían a la Escuela de Artes de California y se justificarían en el INE como “capacitación”.

Memes coments Lorenzo Córdova John Krasinski (Twitter )

Ironizan que Jordi “el Niño Polla” también es sobrino de Lorenzo Córdova y su boda fue pagada por el INE

Ante ello hay quienes ha recurrido de manera irónica Jordi “el Niño Polla” diciendo que el personaje también es sobrino de Lorenzo Córdova y que también pagó su boda con fotos en las que parece vestido de traje blanco.

Este otro personaje de nacionalidad española ha sido recurrentemente usado en noticias falsas para afirmar que tiene relación con otros políticos.

Memes coments Lorenzo Córdova (Twitter )

Siguiendo en el tren, otros han imaginado y tuiteado la imagen que habría sido que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomara la información como cierta se refiriera al caso como nepotismo mostrando fotos de John Krasinski en los Oscar, desde su mañanera.

Memes coments Lorenzo Córdova John Krasinski (Twitter )

Memes coments Lorenzo Córdova John Krasinski (Twitter )

Hay quienes se han desilusionado no solo de no poder llamar tío a Lorenzo Córdova sino de que la gente se crea tan fácilmente las noticias falsas: “no hay esperanza”, comentaron algunos.

Memes coments Lorenzo Córdova John Krasinski (Twitter )

Emily Blunt sale raspada por “darse la vida a costa del INE”

Otros usuarios ironizaron que Emily Blunt, novia de John Krasisnski, se da la vida a costa del INE.

Memes coments Lorenzo Córdova John Krasinski (Twitter )

A pesar del sueldo alto de Lorenzo Córdova, la actriz de El Diablo Viste a la Moda y el actor de The Office tendría mayores recursos destacaron usuarios.