La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca informó la detención de J. S. A., alias “El Ácido”, señalado como presunto integrante de la célula delictiva Los Cromos e investigado por homicidios en Juchitán.

De acuerdo con los avances en las indagatorias ministeriales, el detenido está siendo investigado por su probable participación en al menos cuatro homicidios registrados durante los últimos episodios de violencia en la zona. FGE-Oaxaca

El detenido también es ligado por su probable participación en los delitos de homicidios, agresiones y extorsiones contra transportistas en la región del Istmo de Tehuantepec.

Capturan a “El Ácido”

“El Ácido” también extorsionaba a operadores del servicio Transístmico

De acuerdo con las autoridades de Oaxaca, la captura de “El Ácido” se realizó como parte de los operativos desplegados tras los recientes hechos violentos registrados en Juchitán.

El sujeto también está vinculado a actividades de cobro de piso contra trabajadores del transporte, incluidos operadores del servicio Transístmico, uno de los sectores más azotados por extorsiones en la región.

Adicionalmente, las líneas de investigación establecen la posible participación de alias “El Ácido” en las recientes agresiones con disparos de arma de fuego cometidas contra camionetas de transporte de pasajeros, así como en actos de extorsión y cobro de cuotas a los autobuses transístmicos. FGE-Oaxaca

La detención de “El Ácido” se suma al arresto de otras siete personas que, según la Fiscalía, estarían vinculadas con al menos seis homicidios registrados recientemente en Juchitán.

En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Capturan a “El Ácido” (Especial)

¿Quién es “El Ácido”, ligado a Los Cromos e investigado por homicidios en Juchitán?

J. S. A., alias “El Ácido”, es un joven de 19 años originario de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Fue detenido el 23 de octubre de 2026 por su presunta participación en una célula delictiva vinculada a Los Cromos, organización relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca lo investiga por su probable participación en al menos cuatro homicidios, ataques armados contra camionetas de transporte de pasajeros y extorsiones a transportistas de la región del Istmo de Tehuantepec.