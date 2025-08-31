En el marco de su reunión plenaria, en Movimiento Regeneración Nacional (Morena) plantearon no darle la presidencia de la Cámara de Diputados al Partido Acción Nacional (PAN), cuya candidata sería Kenia López.

Su candidatura ha desatado opiniones dentro de Morena por tratarse de una crítica del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora de la administración de Claudia Sheinbaum.

No obstante, la presidencia de la Cámara de Diputados será elegida el próximo domingo 31 de agosto de 2025 con las dos terceras partes de los votos del Pleno de la Cámara de Diputados.

Morena se resiste a darle la presidencia de la Cámara de Diputados al PAN

A unas horas de elegirse la presidencia de la Cámara de Diputados, la bancada de Morena discutió en su reunión plenaria la posibilidad de negarle el cargo a Kenia López del PAN

Si esto llegase a pasar, no habría un consenso definitivo para la elección de la presidencia, cargo que, en teoría, debería ser asumido este 1 de septiembre de 2025.

De acuerdo con fuentes legislativas, quienes estarían haciendo presión para evitar el nombramiento de López Rabadán son:

Vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar

Vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dolores Padierna

Presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno

Presidente de puntos Constitucionales, Leonel Godoy

Esto, porque diputados como Dolores Padierna consideran que el Partido Acción Nacional (PAN) debe “proponer a una persona que pueda aceptar Morena”, pero “Kenia no”.

PAN confía en que Morena dejará que Kenia López sea presidenta de la Cámara de Diputados

El PAN dijo confiar en que la bancada de Morena en San Lázaro respetará la ley para que uno de sus diputados asuma la presidencia de la Mesa Directiva, pues así lo establece la Ley Orgánica del Congreso General.

Esta medida garantiza que la presidencia se le otorgue a un legislador, en orden decreciente, de cualquiera de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido.

Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada para elegir al presidente, el debate continuará hasta el día 5 de septiembre, con el fin de que se logren los acuerdos necesarios.