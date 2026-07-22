Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, denunció que su padre fue detenido como si fuera un criminal muy peligroso pues aseguró que fue torturado y usaron excesiva fuerza.

“Yo fui personalmente a la Fiscalía, pedí la orden de arresto… en Tijuana… me dijeron que no, no hay nada… la tortura, la manera en que arrestaron a mi papá, hay video que se ve que usaron la fuerza y lo arrestaron como si fuera un criminal muy peligroso” Verónica Ruffo. Hija de Ernesto Ruffo

En entrevista con Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, denunció que cuando fue a la Fiscalía de Tijuana, Baja California, a pedir informes sobre el arresto, no se los dieron.

Hija de Ernesto Ruffo hará visible la situación de su padre

Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, exgobernador panista de Baja California, dijo que es importante que la sociedad conozca lo que está sucediendo.

Aseguró que es una injusticia y un problema enorme por la forma en la que se efectuó la orden de aprehensión y la incomunicación de la que es objeto.

Ante los señalamientos de huachicol fiscal contra su padre, llamó a cuestionar la forma de proceder en su contra por parte de las autoridades federales.

Hija de Ernesto Ruffo insiste que no se hay pruebas de huachicol fiscal

Sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que está consternada por sus declaraciones públicas pues no hay pruebas presentadas por el delito de huachicol fiscal.

En ese sentido dijo que “alguien la está informando mal” y de esa manera está mintiendo al pueblo de México pues insistió que no existen tales pruebas.