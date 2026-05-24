El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que se prevén lluvias y granizo en CDMX este domingo 24 de mayo.

La Ciudad de México continuará con lluvias durante este fin de semana, desde la noche de este sábado 23 de mayo.

Clima en CDMX: Prevén lluvias y granizo este domingo 24 de mayo

El SMN alertó que un canal de baja presión, inestabilidad y el ingreso de humedad del océano Pacífico originarán chubascos (de 5 a 25 milímetros) para el domingo 24 de mayo en CDMX.

Las lluvias en la capital estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, advirtió el SMN.

Desde la mañana, se espera una cielo parcialmente nublado con un ambiente fresco a templado.

Para la tarde, habrá ambiente cálido, con cielo nublado con lluvias. De acuerdo con el SMN, así será la temperatura en CDMX:

Temperatura máxima estimada: 26 a 28 °C.

Temperatura mínima estimada: 13 a 15 °C.

Viento del norte y noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Se prevén lluvias y granizo en CDMX este domingo 24 de mayo (Servicio Meteorológico Nacional)

Clima en CDMX: alerta amarilla para la noche de este sábado 23 de mayo también por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por posibles lluvias y caída de granizo en seis alcaldías de CDMX durante la noche del 23 de mayo.

Sin embargo y de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), todas las demarcaciones serán afectadas

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Se prevén lluvias y granizo en CDMX este domingo 24 de mayo (Conagua )

Los vientos serán de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región. Las lluvias también es extenderán hasta el Estado de México.

En ese contexto, la SIGRPC señaló que habría peligros como:

Encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas

Caída de ramas, árboles y lonas

Así que la dependencia emitió las siguientes recomendaciones a la población:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Usar paraguas o impermeable en caso de salir a la calle