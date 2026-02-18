La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, refrendó su compromiso con el bienestar animal tras recibir el decreto mediante el cual la protección y el trato digno a los animales quedaron reconocidos como un derecho en el Artículo 1° de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

Aquí en Guanajuato no vamos a permitir el maltrato animal. Es ya un delito que se castiga con todo el peso de la ley. Libia Dennise, Gobernadora de la Gente

Protección y bienestar animal ya son mandato constitucional en Guanajuato: Libia Dennise

Libia Dennise explicó que con esta reforma a la máxima ley estatal, el Gobierno del Estado y los 46 municipios tienen ahora el mandato constitucional de garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales.

Subrayó que esta disposición cuida a los seres sintientes que forman parte de la vida de las familias y que merecen un trato digno y respetuoso. Señaló que la paz social también se construye a partir de la compasión y el respeto hacia todos los seres vivos.

Guanajuato reconoce el bienestar animal como derecho en su Constitución. (Cortesía)

La Gobernadora hizo un llamado a las y los guanajuatenses a fortalecer la conciencia social sobre el bienestar animal y reiteró que el respeto a la vida debe ser un principio fundamental en la entidad.

Con la expedición del Decreto 171, Guanajuato incorpora en su Constitución el reconocimiento de los animales como seres sintientes, estableciendo la obligación de las autoridades de garantizar su protección y bienestar en todo el estado.