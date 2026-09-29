La comisión de Economía, Comercio y Competitividaden de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios el dictamen de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor conocida como “Ley antimemes”.

Luego de la votación que reportó 18 votos a favor y 6 en contra, el dictamen pasó al pleno para su aprobación este mismo 29 de septiembre.

La aprobación de la “Ley antimemes” se dio prácticamente sin discusión. El Partido Acción Nacional (PAN) propuso dos reservas que fueron rechazadas.

“Ley antimemes”: aprueban en comisión reforma a Ley Federal del Derecho de Autor (Captura de pantalla )

Sanciones en la “Ley antimemes”

La “Ley antimemes” contempla sanciones de hasta 4.6 millones de pesos a proveedores de servicios de internet que no retiren contenidos sin autorización, elaborados con Inteligencia Artificial u otras herramientas.

El contenido que contempla la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor abarca desde obras, imágenes, voces, videogramas y fonogramas.

La “Ley antimemes” considera que los proveedores retiren el servicio de internet a infractores reincidentes y aplique sanciones que van de los 117 mil 310 pesos a más de 4 millones 692 mil pesos.

También considera una multa adicional de 100 hasta 500 UMAs para quienes persistan en al infracción.

“Ley antimemes” busca corresponsabilidad de proveedores de internet

La reforma modifica el artículo 114 octies, el artículo 114 nonies y el 232 septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El objetivo es hacer corresponsables a los proveedores de servicio de intrnet de las infracciones cometidas en entornos digitales.