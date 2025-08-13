El padre buscador de Johan Alain Hernández Vázquez, desaparecido el 3 de septiembre de 2024, murió luego de recibir varios impactos de bala en Ixtapaluca, Estado de México.

El papá de Johan, asesinado la tarde del 11 de agosto, se dedicaba a la hojalatería y, en los meses previos a su desaparición, el joven trabajó junto con su padre luego de tomarse un tiempo para recuperar materias adeudadas en la preparatoria.

A más de 11 meses de la desaparición de Johan Alain Hernández Vázquez, su padre fue atacado fuera de su domicilio, donde hombres armados le dispararon en al menos 10 ocasiones.

Matan a balazos a padre buscador de Johan Alain Hernández Vázquez

Policías municipales de Ixtapaluca informaron que recibieron una llamada de auxilio la tarde del 11 de agosto por el ataque a un hombre en San Buenaventura.

De acuerdo con la llamada, un hombre que posteriormente fue identificado como el padre buscador de Johan Alain Hernández Vázquez, fue atacado con un arma de fuego; recibió al menos 10 impactos.

Ante el llamado, acudieron policías a la calle Paseo de las Quintas, donde identificaron al hombre de 45 años de edad, quien ya no contaba con signos vitales.

Vecinos comentaron a las autoridades que el padre de Johan Alain Hernández Vázquez estaba realizando reparaciones a un auto, cuando dos hombre armados descendieron de una motocicleta para dispararle; huyeron inmediatamente.

Elementos de la Policía Municipal de Ixtapaluca arribaron al lugar de los hechos para acordonar el área para que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México iniciara con los peritajes correspondientes, así como para el levantamiento del cuerpo.

Despiden a padre del Johan Alain Hernández Vázquez

Luego del asesinato del padre buscador de Johan Alain Hernández Vázquez, su familia inició con el proceso de despedida del hombre de 45 años que ya no pudo encontrar a su hijo.

A través de redes sociales, su esposa, Mayeli Cortes, compartió un mensaje de despedida, donde afirma: “Te amo mi vida, te llevas parte de mi corazón, pero acuérdate siempre equipo bb”.

“Descansa mi vida con toda el alma llena de sentimientos, después de muertos amarnos más nuestra canción mi vida” Mayeli Cortes, esposa del padre buscador de Johan Alain Hernández Vázquez