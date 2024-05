Sandra Cuevas, candidata a la Cámara de Senadores por Movimiento Ciudadano, aclaró que sigue firme en sus aspiraciones por obtener un escaño en las elecciones 2024 México.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, negó que le hayan quitado su candidatura al Senado y señaló que fue una noticia falsa impulsada desde la alcaldía Cuauhtémoc.

Cuevas Nieves apuntó que oficialmente ya no es alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, por tanto, está habilitada para ocupar cualquier cargo público, incluidos los de elección popular.

“Es totalmente falso (que me hayan quitado la candidatura), es una noticia desde la alcaldía Cuauhtémoc, de una persona que tuvo a mal poner una nota incompleta. En conclusión, la SCJN ya no me cubre como alcaldesa; sin embargo, puedo ocupar cualquier otro cargo público, e incluso, otro cargo de elección popular”

Sandra Cuevas. Candidata de Movimiento Ciudadano al Senado