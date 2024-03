¿Se viene nuevo video? Sandra Cuevas extendió una invitación a su compañero de partido, Jorge Álvarez Máynez, para que la acompañe a tomarse unas licuachelas en Tepito.

El lunes 18 de marzo, las y los candidatos de Movimiento Ciudadano en las elecciones 2024, llevaron a cabo un encuentro en la Ciudad de México (CDMX), con jóvenes capitalinos.

Durante el encuentro, la aspirante a la Cámara de Senadores, Sandra Cuevas, invitó al candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez a tomarse unas licuachelas en Tepito.

Sandra Cuevas quiere llevar a Jorge Álvarez Máynez a Tepito para que se tomen una licuachela

En el encuentro que candidatos de Movimiento Ciudadano tuvieron en la CDMX el pasado lunes 18 de marzo, Sandra Cuevas le hizo una curiosa invitación a Jorge Álvarez Máynez.

En la reunión con jóvenes, se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas en la que se le cuestionó a Sandra Cuevas sobre cuál es su lugar favorito en la CDMX.

Ante ello, la compañera de fórmula de Alejandra Barrales para llegar a la Cámara de Senadores, confesó que su sitio favorito en la capital del país se trata de la zona de Tepito.

Por lo anterior, Sandra Cuevas extendió una invitación a su compañero de partido, el candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, para que realicen una visita al Barrio Bravo.

Durante el recorrido por las calles de Tepito, añadió la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, podrían echarse una “licuachela”, tras lo cual le pidió al ex diputado que él ponga la fecha.

Tras la invitación de Sandra Cuevas para visitar Tepito y tomarse una licuachela, Jorge Álvarez Máynez soltó una carcajada y señaló que el recorrido será “pronto, pronto”.

Luego de lo anterior, la aspirante a la Cámara de Senadores añadió que en la visita al Barrio Bravo, podrían hacer otra parada en la cancha del “Maracana” para una cascarita.

“El Barrio Bravo de Tepito (es mi lugar favorito)”. (dicen que están buenas las licuachelas) Vamos a llevar al compañero (Jorge Álvarez Máynez). ¿Qué opinan? ¿Lo llevamos? Te están esperando en el “Maracaná” para escuchar tu canción y echar una cascarita” Sandra Cuevas

¿A Sandra Cuevas le gustan las licuachelas?

Cabe destacar que semanas atrás, Sandra Cuevas participó en el podcast Fuera Máscaras con Callo de Hacha y Pablo Hernández, en el que habló sobre las licuachelas.

En la dinámica de preguntas y respuestas conocida como “pin-pon”, los conductores del podcast cuestionaron a Sandra Cuevas sobre su bebida alcohólica predilecta.

En el espacio, le preguntaron a la aspirante a la Cámara de Senadores si prefería los llamados “azulitos” o las licuachelas, ante lo cual Sandra Cuevas dio una sorpresiva respuesta.

Y es que pese a que lo dudó por un muy breve instante, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc dijo que no se decanta por ninguna de las bebidas, pues aseveró que no le gusta el alcohol.

“Ninguno. —¿Nada? ¿Qué tomas?— No, no tomo, no me gusta el alcohol” Sandra Cuevas

Recuerdan polémico video de Jorge Álvarez Máynez tras invitación de Sandra Cuevas por una licuachela

Ante la invitación que Sandra Cuevas hizo a Jorge Álverez Máynez para que vayan a Tepito a tomarse una licuachela, usuarios de redes recordaron el video del candidato.

Lo anterior debido a que meses atrás, el candidato a la presidencia se ubicó en el centro de las críticas por un polémico video en el que aparece bajo los influjos del alcohol.

En dicha grabación, Jorge Álvarez Máynez aparecía junto a Samuel García durante un partido de la Liga MX entre Tigres y Pumas, mientras ambos estaban ebrios.

Debido a ello, internautas han compartido diversos mensajes en los que se burlan por la posibilidad de que el candidato vuelva a protagonizar un video, ahora con Sandra Cuevas.

¿Cómo va Jorge Álvarez Máynez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

La última encuesta Metrics MX del 1 de marzo, día en el que arrancaron las elecciones 2024, ubica Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en último lugar.

El muestreo refiere que Claudia Sheinbaum está por debajo de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, debido a que los resultados muestran a los candidatos de la siguiente manera:

Claudia Sheinbaum por Morena, PT y PVEM con el 61% de preferencia de los votos

Xóchitl Gálvez por PRI, PAN y PRD, con el 20% de preferencia de los votos

Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano con el 4.4% de preferencia de los votos

