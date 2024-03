La farándula y la política vuelven a mezclarse. Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, está siendo relacionada con el stripper Antonio Mendoza mejor conocido como Veneno.

La relación surgió luego de que Antonio Mendoza revelara que alguien importante le regaló un carro de lujo, pese a que no dijo el nombre, gente cree que Sandra Cuevas -de 37 años de edad- es esa persona espléndida.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha aclarado el supuesto, pero ¿quién es Antonio Mendoza, el stripper al que apodan Veneno? A continuación te compartimos algunos datos como:

Antonio Mendoza es un modelo y stripper mexicano que saltó a la fama tras su participación en el programa La Más Draga 5. En el mundo de la farándula se le conoce como Anthony Mendoza o ‘Veneno’.

En Instagram lo encuentras como tattooedboy1_

Antonio Mendoza alías Veneno nació en Guadalajara, un 9 octubre de 1989, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

Sí, Antonio Mendoza ‘Veneno’ tiene esposa; sin embargo, se desconoce el nombre de la afortunada ya que no forma parte de la farándula.

Antonio Mendoza es del signo Libra.

Antonio Mendoza tiene un hijo de 4 años de edad.

Antonio Mendoza estudió hasta primer año de secundaria. De acuerdo con el stripper, nunca tuvo cabeza para el estudio y era muy pobre para continuar en la escuela.

Antes de que Antonio Mendoza trabajará en el programa Es Show de Multimedios y en La Más Draga 5, Antonio Mendoza trabajó de stripper y acompañante de mujeres.

Actualmente tiene una barbería y funge como entrenador así como continúa participando en programas de televisión, ha colaborado en videos musicales y ha trabajado al lado del comediante Franco Escamilla, de 42 años de edad.

Antonio Mendoza acaparó titulares al revelar que de niño fue abusado sexualmente por uno de sus vecinos.

El abuso sexual ocurrió cuando Antonio Mendoza tenía entre 8 y 10 años de edad. Debido a que era un niño y lo amenazó su violador, no lo denunció legalmente.

“Me invitó a tirar con una pistola diábolos y ya estando ahí, me puso una pistola en la cabeza, un cuchillo… no me acerqué a la policía porque me tenía amenazado, me dijo, si dices algo voy a matar a sus hermanas y a tu mamá”

Antonio Mendoza