La senadora de Morena, Laura Itzel Castillo dio a conocer que permanecerá hospitalizada por su fractura de tobillo, por lo que se ausentará de la Comisión Permanente.

Fue mediante sus redes sociales que la presidenta de la Mesa Directiva del Senado actualizó su estado de salud tras la fractura de tobillo, la cual será intervenida quirúrgicamente.

Al respecto, desde la sesión de la Comisión Permanente -la cual preside- la tarde de este miércoles 12 de agosto, diversos legisladores desearon su pronta recuperación.

Laura Itzel Castillo permanecerá hospitalizada por su fractura de tobillo

Mediante sus redes sociales Laura Itzel Castillo dio a conocer que permanecerá hospitalizada durante algunos días, a la espera de que disminuya la inflamación en su tobillo.

Laura Itzel Castillo permanecerá hospitalizada por su fractura de tobillo (Captura de pantalla)

Laura Itzel Castillo dio a conocer que se encuentra optimista tras una valoración médica detallada a su fractura de tobillo, la cual será intervenida quirúrgicamente.

Esto tras evaluación de los especialistas, quienes le informaron que para llevar a cabo la operación deben esperar a que disminuya la inflamación, para así atender debidamente la fractura.

Aunque Laura Itzel Castillo no dio a conocer fechas estimadas, por ejemplo, de una posible alta médica, así como tampoco un día tentativo para su intervención quirúrgica.

Asimismo, no menciona otros detalles como su posible licencia de la Comisión Permanente o si su suplente, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz se incorporará a las acciones legislativas.

Comisión Permanente espera que Laura Itzel Castillo mantenga su labor legislativa

Laura Itzel Castillo también agradeció las muestras de apoyo y deseos de recuperación, entre ellas, las dichas durante la sesión de la Comisión Permanente de hoy miércoles 12 de agosto.

Aunado a sus deseos, en la Comisión Permanente se expresó la confianza de que Laura Itzel Castillo se mantenga al tanto de los asuntos legislativos mediante las transmisiones.

Sin embargo, la Comisión Permanente no precisó si Laura Itzel Castillo estará presente en la próxima sesión, el 19 de agosto, aunque esperan, se reintegre pronto.

Asimismo, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat confirmó que la fractura de tobillo de Laura Itzel Castillo tuvo lugar en un accidente dentro de su casa.