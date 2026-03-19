Christina Aguilera, de 45 años, aprovechó su estancia en la CDMX por su concierto en el Palacio de los Deportes y visitó la Casa Azul para dejar un mensaje para Frida Kahlo.

La cantante recorrió la Casa Azul alrededor de una hora y dejó un mensaje en el libro de visitas, el cual fue compartido por el recinto:

“Un espacio, una mujer y una vida tan hermosa e inspiradores. ¡Viva la vida! Gracias por el recorrido especial. Siempre, Christina” Christina Aguilera

Christina Aguilar estuvo en la Casa Azul y dejó un conmovedor mensaje a Frida Kahlo

La Casa Azul compartió fotos de la visita de Christina Aguilera, a quien le ofrecieron un recorrido especial por el lugar.

Christina Aguilera acudió el 18 de marzo el Museo Casa Azul de Frida Kahlo y escribió un mensaje donde destacó la importancia de la pintora como fuente de inspiración para los artistas.

Christian Aguilera visita la Casa Azul (Facebook/Museo Frida Kahlo)

La cantante agradeció al persona de la Casa Azul por su atención y recorrido por el que fuera hogar de Frida Kahlo.

En las fotos compartidas por la Casa Azul se ve a Cristina Aguilera usando un outfit casual y posando en la icónica puerta verde con las paredes azules.

También fotografiaron a Christina Aguilera firmando el libro de visitas, donde colocó un corazón y puso la frase: “¡Viva la vida!” en español.

Christina Aguilera escribió mensaje dedicado a Frida Kahlo tras visita en la Casa Azul (Facebook/ Museo Frida Kahlo)

Critican a Christina Aguilar por visitar la Casa Azul y no saber dónde se ubica México

Los fans de Christina Aguilera están furiosos por su concierto en el Palacio de los Deportes, el cual fue breve y de poca calidad.

Luego de que se compartieran fotos de la visita de Christina Aguilera, sus detractores comenzaron a criticarla en la página de la Casa Azul.

“¿Y sí identificó que estaba en México y no Nuevo México?”, fue uno de los comentarios contra Christina Aguilera.