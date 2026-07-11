La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reveló las 5 playas de México no aptas para vacacionar este verano.

Con el objetivo de salvaguardar la salud de los turistas nacionales e internacionales, Cofepris realizó un monitoreo de la calidad del agua y encontró que algunos destinos de nuestro país rebasaron la norma sanitaria.

Las 5 playas de México no aptas para vacacionar en verano, según Cofepris

Las 5 playas de México no aptas para vacacionar en verano que detectó Cofepris, son estas:

Playa de Tijuana en Tijuana, Baja California

Playa del Cuale en Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco

Playa Principal en Puerto Escondido, Oaxaca

Playas José Martí y Tumbao en Veracruz, Veracruz

De acuerdo con la institución sanitaria, dichas playas presentaron altas concentraciones de bacterias.

Puerto Escondido (ARTURO PÉREZ ALFONSO / CUARTOSCURO / Arturo Pérez Alfonso)

Por tal razón, Cofepris exhortó a los bañistas para que no realizar actividades de nado u otros usos recreativos.

Además de que indicó que ya coordina esfuerzos de prevención e intervención con los Comités de Playas Limpias y autoridades locales.

Esto para implementar de manera urgente acciones de saneamiento en las zonas costeras afectadas en las que se pondrán señalamientos para advertir a la población del riesgo que existe.

“Las autoridades sanitarias estatales de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, en coordinación con las administraciones locales, ya ejecutan planes de contingencia con el objetivo de corregir las anomalías detectadas, revertir los niveles de contaminación y garantizar que estos litorales recuperen su condición de aptos a la brevedad.” Cofepris

Pese a dicho panorama, en el análisis hecho por Cofepris en coordinación con las Áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios estatales (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública (RNLESP), se estableció 98.3% de las playas sí son aptas.

Es decir, que hay 284 playas de México que si podrán visitarse con fines recreativos para el verano 2026.

Las cuales cumplen con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al estar por debajo del umbral de riesgo de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua (200 NMP/100mL).