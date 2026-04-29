El Gobierno de México informó que mantiene atención institucional permanente para asegurar el acceso público a la playa Las Cocinas, ubicada en la Zona Federal Marítimo Terrestre de Punta Mita, en Nayarit, ante inconformidades relacionadas con un proyecto turístico en la zona.

La estrategia contempla la coordinación entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno de Nayarit.

Segob y Semarnat instalan mesas de diálogo en Punta Mita

Las autoridades federales reiteraron que el libre acceso a las playas en México es un derecho establecido en la ley, por lo que este principio será prioritario en cualquier decisión vinculada con el desarrollo turístico en playa Las Cocinas.

Asimismo, las dependencias señalaron que existe comunicación directa con habitantes, representantes comunitarios y actores involucrados para atender preocupaciones y encauzar soluciones mediante vías institucionales.

Como parte de los acuerdos, se anunció la instalación de mesas de diálogo para revisar los planteamientos de pobladores de Punta Mita, además del avance de trabajos en la zona costera.

En esta reunión participaron también la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), autoridades estatales y representantes de la empresa desarrolladora. Por su parte, la Semarnat indicó que realizará supervisiones técnicas y procesos de verificación para confirmar que cualquier obra cumpla con la normatividad ambiental vigente.

El gobierno federal sostuvo que las inversiones privadas deben ejecutarse bajo criterios de legalidad, respeto al entorno natural y diálogo social, además de contribuir al empleo y crecimiento económico de la región.

Finalmente, Gobernación aseguró que continuará como enlace entre las partes para promover acuerdos pacíficos y responsables en Punta Mita.