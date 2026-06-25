La UNAM es la mejor universidad de México y la 28 del mundo, según el QS World University Ranking 2027.
En esta edición, la UNAM destacó entres dimensiones para consolidarse entre las mejores instituciones educativas a nivel global:
- Reputación académica
- Empleabilidad
- Redes internacionales de investigación
Ranking coloca a la UNAM como la mejor universidad de México y la 28 del mundo
De acuerdo con el ranking QS, la UNAM es la mejor universidad de nuestro país y la 28 del mundo, posicionándose junto a instituciones de los sistemas de educación superior más consolidados como Estados Unidos, China y Singapur.
La UNAM sobresalió con un punta de 99.3 en reputación académica.
Además de que mejoró en su red internacional de investigación al pasar del puesto 110 al 86, ingresando a un selecto grupo de las 100 mejores universidades que tienen un puntaje de 95.2.
En el rubro de empleabilidad, la Máxima Casa de Estudios en México logró avanzar y conseguir una calificación de 94.2 al lograr que sus egresados ingresen al mercado laboral.
Cada año, el QS World University Ranking evalúa a universidades de más de 100 países.
Sin embargo, para este año se incorporaron otras 341 universidades con la intención de ser consideradas.
Lo que provocó que el ranking QS tuviera que evaluar a unas 8 mil 467 instituciones participantes.