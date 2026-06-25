La UNAM es la mejor universidad de México y la 28 del mundo, según el QS World University Ranking 2027.

En esta edición, la UNAM destacó entres dimensiones para consolidarse entre las mejores instituciones educativas a nivel global:

Reputación académica

Empleabilidad

Redes internacionales de investigación

Ranking coloca a la UNAM como la mejor universidad de México y la 28 del mundo

De acuerdo con el ranking QS, la UNAM es la mejor universidad de nuestro país y la 28 del mundo, posicionándose junto a instituciones de los sistemas de educación superior más consolidados como Estados Unidos, China y Singapur.

La UNAM sobresalió con un punta de 99.3 en reputación académica.

UNAM (Daniel Uribarren / Unsplash)

Además de que mejoró en su red internacional de investigación al pasar del puesto 110 al 86, ingresando a un selecto grupo de las 100 mejores universidades que tienen un puntaje de 95.2.

En el rubro de empleabilidad, la Máxima Casa de Estudios en México logró avanzar y conseguir una calificación de 94.2 al lograr que sus egresados ingresen al mercado laboral.

Cada año, el QS World University Ranking evalúa a universidades de más de 100 países.

Sin embargo, para este año se incorporaron otras 341 universidades con la intención de ser consideradas .

Lo que provocó que el ranking QS tuviera que evaluar a unas 8 mil 467 instituciones participantes.