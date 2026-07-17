La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) va a publicar mañana viernes 17 de julio de 2026, los resultados de su examen de admisión para el nivel licenciatura.

Al respecto, la institución educativa indicó que dará a conocer la lista de aspirantes seleccionados para las carreras del Sistema Escolarizado y en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Por medio de un comunicado, la UNAM resaltó que al publicar los resultados, mañana también se dará la bienvenida a más de 50 mil alumnas y alumnos para el Ciclo Escolar 2026-2027/1.

Universidad Nacional Autónoma de México (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

UNAM publicará mañana 17 de julio los resultados del examen de admisión a licenciatura

Entre el 23 de mayo y el 10 de junio de 2026, la UNAM aplicó el examen de admisión para el nivel licenciatura y a más de un mes, mañana 17 de julio, publicará los resultados.

En su comunicado, la UNAM resaltó que las listas de los aspirantes que fueron seleccionados, corresponden a los nuevos alumnos del Sistema Escolarizado y el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Asimismo, reveló varios de los datos sobre el proceso de selección que se aplicó para definir a los estudiantes que iniciarán el Ciclo Escolar 2026-2027/1 en alguna de las 134 carreras, como los siguientes:

Participaron 191mil 306 aspirantes

158 mil 712 presentaron el examen de admisión

Se abrieron 1 mil 454 espacios adicionales en las carreras, con respecto al ciclo anterior

Cabe destacar que por primera vez, el examen de nivel licenciatura se realizó en línea, lo que significa más oportunidad para los estudiantes de seguir su proceso de ingreso.

UNAM publicará resultados de examen de admisión a licenciatura (Eduardo Díaz )

UNAM recibirá a más de 50 mil nuevos alumnos

Al recordar que mañana 17 de julio publicará los resultados de su examen de admisión a nivel licenciatura, la UNAM resaltó que para el Ciclo Escolar 2026-2027/1, va a recibir a más de 50 mil nuevas alumnas y alumnos.

Sobre el punto, la máxima casa de estudios apuntó que serán 50 mil 113 estudiantes de primer ingreso los que ingresarán, de los cuales explicó, más de la mitad corresponden a alumnos con pase reglamentado:

21 mil 962 ingresarán a través del Concurso de Selección

28 mil 151 ingresarán por Pase Reglamentado

Finalmente, dio la bienvenida a “las y los nuevos universitarios" y expresó su compromiso con la formación académica, científica y humanista de excelencia de esta nueva generación de profesionistas.