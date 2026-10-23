Guadalupe Taddei afirmó que desconoce la investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a diversos proveedores del INE.

Esto referente a una supuesta simulación de competencia o triangulación de recursos en la producción de insumos electorales.

Guadalupe Taddei sin notificación sobre investigación de la UIF a proveedores del INE; rechaza renunciar al organismo

En entrevista con Juan Becerra Acosta para Radio Fórmula, Guadalupe Taddei indicó que no se encuentra enterada respecto a la investigación de la UIF a proveedores del INE.

La consejera presidenta del INE manifestó que no fue notificada sobre este proceso, advirtiendo que intervenciones de esa índole implicarían serios riesgos operativos para la logística de las elecciones.

Argumentó que el INE cuenta con instancias de revisión consolidadas para auditar las contrataciones e identificar eventuales responsabilidades de manera objetiva.

En este sentido, Taddei desmintió categóricamente que colaboradores de su equipo personal se desempeñen como apoderados legales de compañías proveedoras del INE.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Galo Cañas Rodríguez)

Ante las solicitudes de separación del cargo formuladas por actores políticos, Taddei rechazó presentar su renuncia y llamó a mantener la serenidad e institucionalidad.

Aseveró que los cuestionamientos de los que es objeto el INE no alterarán la preparación de las próximas elecciones.

De acuerdo con Taddei, esto se debe principalmente a que la estructura técnica avanza conforme a los calendarios establecidos mediante la ejecución de más de cien actividades logísticas.