Claudia Sheinbaum aprovechó un acto público en Michoacán para reforzar uno de los principales mensajes de la Cuarta Transformación: el ejercicio del poder sin corrupción ni privilegios.

“Ahora nos reivindicarnos y lo decimos orgullosamente como gobiernos del pueblo, que gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de México, todo cambió y todos los que somos parte de las instituciones públicas debemos recordar eso siempre, no debe haber corrupción ni privilegios en la Cuarta Transformación de la vida pública de México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Ante funcionarios, militantes y beneficiarios de programas sociales, la presidenta de México sostuvo que el actual gobierno tiene como prioridad atender al pueblo y dejar atrás prácticas que, aseguró, favorecieron a minorías durante décadas.

En su discurso Claudia Sheinbaum también defendió las políticas de bienestar impulsadas desde 2018 y utilizó el caso de Ricardo Salinas Pliego como ejemplo de los privilegios que, afirmó, caracterizaron a gobiernos del pasado.

Sheinbaum señala que los tiempos de privilegios ya pasaron

Claudia Sheinbaum dijo que los tiempos en los que se gobernaba para unos cuantos se dieron en al menos 36 años, durante los gobiernos de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto.

La presidenta señaló que incluso los tiempos de corrupción y privilegios ya venían de tiempo antes del llamado periodo de neoliberal pero eso cambió en 2018.

La mandataria recordó que en esos tiempos las instituciones púbicas las destinaron para atender a unos cuantos y se olvidaron de pueblo de México, pero ahora se gobierna con el pueblo.

Ejemplo de ello fue la privatización de empresas de México como bancos, minas, cementeras, petroquímicas, fertilizantes, carreteras y más.

Sheinbaum se lanza contra Ricardo Salinas Pliego por privilegios del pasado

Claudia Sheinbaum mencionó que uno de esos ejemplos de privilegios es Ricardo Salinas Pliego al haber comprado Imevisión, hoy TV Azteca, con ayuda del hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari.

Sheinbaum dijo que ejemplo de los privilegios del sexenio de Carlos Salinas de Gortari es que al final de su gobierno 40 familias pasaron a ser parte de los multimillonarios a nivel internacional, cuando solo una familia mexicana pertenecía ese grupo al inicio de su mandato.