La presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue clara al expresar que “no debe haber sombra de corrupción en el INE”, ante la polémica que rodea a Guadalupe Taddei, titular del Instituto Nacional Electoral (INE).

“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE, eso pienso” dijo Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este viernes 23 de octubre.

Esto en referencia a los señalamientos de presuntos conflictos de interés y contratos irregulares que involucran a la gestión de Guadalupe Taddei en el INE.

Sheinbaum ve bien auditorías en el INE de Taddei

Tras asegurar que “no debe haber sombra de corrupción en el INE”, la presidenta Sheinbaum también dijo ver bien la realización de auditorías en el instituto, tras el caso Taddei.

“Deben hacerse las auditorías que se deban hacerse”, expresó Sheinbaum, pues refrendó “no debe haber sombra de corrupción en ningún lado del país, tampoco en el INE”.

Pues la presidenta Sheinbaum dijo que las auditorías en el INE es parte de cuidar a la institución y evitar intereses propios sobre las instituciones al no hacerse nada.

Tras recordar Sheinbaum otro episodio de escándalo del instituto, esto durante las marchas “del INE no se toca”, la cual apuntó “defendía intereses propios, y no se trata de eso”, concluyó la mandatario del país.