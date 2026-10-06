La Sonora Santanera fue reconocida en el Senado de la República por sus 71 años, ello antes de la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

Los integrantes de la Sonora Santanera tocaron sus reconocidos éxitos como “La Boa”, “Fue en un cabaret”, “Perfume de Gardenias”, “¿Dónde estás Yolanda?”, “El Ladrón” y más.

El promovente del reconocimiento fue el senador Luis Alfonso Silva Romo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Sonora Santanera recibe reconocimiento y acompañamiento de familia de Carlos Colorado

Gilberto Navarrete Jiménez, director musical de la Sonora Santanera, recibió en sus manos el reconocimiento del Senado.

Norma Yolanda Colorado, hija del fundador Carlos Colorado, respaldó a la agrupación con su presencia.

Luis Eduardo, integrante de la Sonora Santanera, expresó al reportero Arturo Zárate Vite que el hecho de que haya varias “Sonoras Santaneras” tiene que ver con personas que han lucrado con el nombre.

El espacio en el que la Sonora Santanera tocó sus éxitos, con bailarinas incluidas, en el conocido como La Cuña del Senado, donde en otros momentos se han albergado exposiciones culturales o se han instalado grupos musicales de otros géneros.

Comparecencia de Édgar Amador se lleva a cabo tras show de la Sonora Santanera

La comparecencia del titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora se programó dentro de la sesión plenaria que se fijó a las 11:00 horas.

La comparecencia de Édgar Amador es la segunda que se realiza en el Senado luego de la de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, la cual fue a puerta cerrada el lunes 5 de octubre.

Las siguientes comparecencias son:

13 de octubre: secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en Jucopo

14 de octubre: secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, ante el Pleno

20 de octubre: secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, en la Jucopo y las comisiones de Economía y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC

5 de noviembre: secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, en comisiones

12 de noviembre: secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, en comisiones

Las comparecencias de los titulares Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, y de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, serán en comisiones y en fechas por definirse.