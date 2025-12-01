La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) se manifiesta afuera de las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para rechazar la contratación de pilotos extranjeros.

“No lo vamos a permitir están violentando a la propia constitución mexicana, están violando los preceptos no nada más constitucionales sino los preceptos que están marcados en la Ley Federal del Trabajo en la Ley de Aviación Civil y reglamentos que dependen de ella, así como a convenios internacionales” capitán Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de ASPA

La mañana de este lunes 1 de diciembre, pilotos activos, inactivos y estudiantes de aviación fueron convocados a una protesta pacífica en contra de la contratación de pilotos provenientes de países como Malta o Lituania para operar en los cielos mexicanos a través de la aerolínea Volaris.

Previamente y a través de comunicados la ASPA acusó de una violación al marco legal y a la Constitución, mientras que la SICT aseguraba que estas contrataciones de pilotos extranjeros estaban fundamentadas en acuerdos internacionales, así como leyes mexicanas que legislan sobre el tema.

ASPA asegura que no permitirá violación de leyes mexicanas por contratación de pilotos extranjeros

En esta protesta de pilotos afuera las instalaciones de la SICT ubicadas sobre Avenida Universidad en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX), el capitán Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de ASPA, aseguró que no se permitirá la violación de leyes mexicanas en el marco de la aviación.

Además el capitán Jesús Ortiz Álvarez acusó que no solamente se están violando los preceptos constitucionales, sino también a los que están marcados por ley como:

Ley Federal del Trabajo

Ley de Aviación Civil

Así como los reglamentos que dependen de ella y hasta los convenios internacionales.

Los pilotos mexicanos aseguraron que su lucha no es en contra de una empresa sino a favor de ellos, además de proteger sus trabajos, así como una cuestión de integridad.

En su protesta indicaron que las autoridades mexicanas se tienen que comprometer a no permitir nuevamente la contratación de pilotos extranjeros.

También dentro de las consignas de los pilotos resaltan su rechazo a la práctica ilegal del “cabotaje”.

Cabe recordar que el “cabotaje” es un permiso que se le otorga a alguna aerolínea extranjera para operar vuelos comerciales de pasajeros o mercancías entre dos puntos de las fronteras de un país, pero es prohibido en México.

Según la SICT a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) los motivos para permitir la contratación de pilotos extranjeros en la aerolínea Volaris es por la figura del arrendamiento húmedo, que permite la operación temporal y excepcional de aeronaves con matrícula extranjera, incluida su tripulación.

Adicionalmente de considerar la solicitud de Volaris para realizar un arrendamiento temporal por 43 días, que sino se aprobaba hubiera afectado a 20 rutas nacionales y a cerca de 200 mil pasajeros en la temporada decembrina.