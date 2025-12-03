La Asamblea Permanente del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) suspendió la manifestación del 3 de diciembre de 2025 luego de acordar un dialogo con autoridades.

Se informó que, por instrucción de Claudia Sheinbaum, las autoridades hacendarias, de comunicaciones y transportes, junto con dirigentes del SINACTA, deberán estar en comunicación para atender sus demandas.

SINACTA dice confiar en negociaciones tras suspender la manifestación del 3 de diciembre

El comunicado difundido el 2 de diciembre de 2025, informa que fue suspendida la manifestación de controladores aéreos que se llevaría a cabo en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

SINACTA dice confiar en negociaciones tras suspender la manifestación del 3 de diciembre (Especial / Andrea Murcia Monsivais)

Los dirigentes de la SINACTA dijeron confiar en la disposición de las autoridades federales para velar por la seguridad de las operaciones en el espacio aéreo mexicano.

“En su momento compartiremos los resultados de estas negociaciones”. Comunicado SINACTA

De igual manera, los Controladores Aéreos reiteraron su compromiso con la seguridad, continuidad y calidad de los servicios de navegación aérea, por lo que compartirán en días próximos los resultados de estas negociaciones.

Entre las exigencias de la SINACTA se encuentran las siguientes:

Que Hacienda y autoridades competentes reconozcan la necesidad de un ajuste salarial y mejores prestaciones laborales

Que se cubrieran las plazas vacantes, para reducir la sobrecarga de trabajo de los controladores

Que se mejoraran las condiciones laborales, de infraestructura y operación del espacio aéreo