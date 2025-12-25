La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) envió un emotivo mensaje para los niños que viajan en esta Navidad.

“A los niños que vienen a bordo: Les informamos que la torre de control nos reportó un trineo, aparentemente jalado por renos”. ASPA

Esto fue antes de cada vuelo realizado este 24 de diciembre, en donde los pilotos enviaron un mensaje especial con motivo de la Navidad para todos los niños que se encontraban a bordo de sus aviones.

¡Mensaje de los pilotos de ASPA a los niños que vuelan hoy! pic.twitter.com/w67JkI3pV2 — ASPA de México (@aspaprensa) December 24, 2025

Pilotos de ASPA piden ayuda a niños que viajan en Navidad para observar trineo de Santa

Este 24 de diciembre, los pilotos de ASPA no se olvidaron de los niños que viajaron durante este fecha especial, recordándoles que existía la posibilidad de que avistaran a Santa Claus durante su vuelo.

Esto toda vez que las torres de control informaron sobre la presencia de un trineo en los aires, el cual se encontraba jalado por renos.

Tras el mensaje, los pilotos pidieron a los niños que les ayudaran a estar atentos por si observaban a Santa Claus durante el viaje.

Para así tener cuidado durante el vuelo y no impactar al trineo de Santa Claus que lleva los regalos que entregará por Navidad.

“Estén atentos, si ven al trineo, avísenos para tener mucho cuidado. Gracias por volar en este día tan especial ¡Felices fiestas!“. ASPA

Tras el mensaje, los pilotos de ASPA agradecieron a las familias por volar este 24 de diciembre, pues muchas de ellas buscan llegar a casa para disfrutar de estas fechas.

Posteriormente, desearon felices fiestas a todos los pasajeros, pronunciando así un lindo mensaje para los niños y sus familias en esta Navidad.