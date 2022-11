Los nombres de Melani, Andrea, Verónica, Edna, Fernanda y Susana resonaron durante la marcha de este 25 de noviembre 2022. ¿Qué tienen en común? La impunidad e indolencia de las fiscalías para atender y esclarecer sus feminicidios.

Este viernes 25 de noviembre se realizó una marcha en la Ciudad de México (CDMX) por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tan importante como el 8 de marzo, Día de la Mujer; y el 28 de septiembre, Día por el Aborto Legal.

Según el gobierno de Claudia Sheinbaum, la marcha reunió a 3 mil personas que caminaron, algunas, desde la Estela de Luz y otras de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, un espacio convertido en símbolo de la lucha feminista en el centro del país.

Pero, ¿quiénes marcharon?, ¿por qué se unieron a la protesta de este 25 de noviembre? En un país donde 11 hombres cada día se convierten en feminicidas, no es difícil saberlo y aquí están sus historias.

A la marcha de este 25 de noviembre asistió el señor José Ángel Trejo Morales, papá de Melani Fernanda Trejo García, víctima de feminicidio el 6 de agosto de 2022 en Tres Marías, Huitzilac, Morelos.

Acompañado de tíos, tías, sobrinos, primos y más familiares, el papá de Melani acusó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada de Feminicidios de la misma entidad, se niegan a cumplir con la orden de aprehensión en contra de quien sería el responsable de la muerte de su hija.

El día del feminicidio de Melani, alrededor de las 5 de la mañana, José Ángel escuchó 8 disparos afuera de su casa y cuando se asomó vio a su hija sobre la calle. Ernesto Ibarra Torres, sobre quien ya hay una orden de aprehensión, también intentó quemar el cuerpo de la joven de 27 años.

En texto escrito por él mismo, enlistó las irregularidades en su caso como que no le entregaron una copia de la carpeta de investigación y que la Fiscalía de Morelos se niega a informarle sobre el estado de su averiguación.

Aunado a esto, la familia de Melani ha entregado información a las autoridades sobre el paradero de Ernesto, pero se niegan a detenerlo, por lo que una de sus exigencias es que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

Tal y como ocurrió con la carpeta de investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, quien también fue encontrada sin vida en Morelos; su caso evidenció aún más la indolencia y negligencia de esta dependencia.

Verónica Monroy fue víctima de feminicidio el 7 de febrero de 2021 en el municipio de Tecámac, Estado de México, pero a un año y 9 meses, la Fiscalía del Edomex mantiene como principal línea de investigación un “suicidio”.

Minely Moctezuma se sumó a la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la CDMX; repitió lo que tantas veces ha dicho, que las autoridades del Edomex son indolentes y que por más que exigen justicia, no pasa nada.

“La fiscalía ha querido clasificar desde el inicio la muerte de mi mamá como un suicidio ”, esto a pesar de los signos de violencia alrededor de la muerte de Verónica Monroy y aunque la carpeta de investigación está en la Fiscalía de Feminicidios del Edomex, los avances son mínimos.

La hija mayor de Verónica Monroy acusó que la Fiscalía mexiquense ha mostrado falta de voluntad para agilizar el acceso a la justicia que merecen su mamá, ella y su hermano.

Le exige al fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, que ordene una verdadera investigación del feminicidio de Verónica y que dejen de mirar el caso como un “suicidio” porque “claramente no lo fue’'; además, Minely acusó que avances serían encontrar y castigar al responsable.

Beatriz Salgado, mamá de Andrea Cañeda Salgado, también participó en la marcha de este 25 de noviembre de 2022 en la CDMX; su hija fue víctima de feminicidio el 28 de marzo de 2021 en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; y el responsable, su novio Cristopher.

El 26 de agosto de 2022 un juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Neza dictó sentencia vitalicia en contra de Cristopher, quien está apelando su inocencia.

Este es el motivo por el cual Beatriz Salgado marchó, para exigir que el hombre responsable de matar a su hija se quede en prisión y se cumpla con la sentencia vitalicia, ese tipo de condena que tanto presume en sus redes sociales la Fiscalía mexiquense.

“No entiendo por qué todo esto, revivir todo el dolor que ya viví, año y medio de ir y venir, de audiencias, no es justo. Este tipo tiene que pagar lo que hizo, tengo pruebas y no entiendo por qué le podrían aceptar su apelación”.

Según la misma Fiscalía mexiquense, esta entidad es el primer lugar a nivel nacional en dictar sentencias vitalicias por feminicidio pero no presumen que los responsables en este tipo de casos, como Cristopher, pueden apelar la decisión y recuperar su libertad.

No es casualidad que la gran mayoría de familias que asistieron a la marcha del 25 de noviembre 2022 en la CDMX, tengan sus casos en el Estado de México, la entidad más peligrosa para las mujeres en América Latina.

Entre las familias, los papás de Edna Reyes y Fernanda Sabalza también marcharon para exigir justicia por sus hijas. Ambos feminicidios siguen impunes, con irregularidades, falta de empatía, criminalización e indolencia para garantizar esclarecerlos.

Mauricio Sabalza es papá de Fernanda Sabalza, víctima de feminicidio el 20 de junio de 2020 en Tlalnepantla, Edomex. A dos años y seis meses, no hay avances ni línea de investigación que lleve a los responsables de la muerte de la joven.

“Marcho para exigir justicia, en dos años seis meses no tenemos ningún avance, ninguna línea de investigación, las pruebas que he entregado yo, me dicen que no procede, que no argumentos para orden de aprehensión”.

Mauricio Sabalza, papá de Fernanda Sabalza