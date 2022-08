¿Cómo atiende la Fiscalía de Feminicidios del Estado de México a las víctimas? Los hijos de Verónica Monroy tenían una cita para revisar avances este 4 de agosto pero la fiscal a cargo no llegó.

La Fiscalía de Feminicidios del Estado de México, ubicada en Barrientos, Tlalnepantla, revictimizó , una vez más, a los hijos de Verónica Monroy, víctima de feminicidio el 8 de febrero de 2021.

Este jueves 4 de agosto, la abogada Gabriela Amores, de Perspectiva Feminista Jurídica, transmitió en vivo por Facebook la manera en como son atendidas las familias de víctimas de feminicidio en la entidad mexiquense.

“La Fiscalía cita a las víctimas y no las atienden. Más de mes y medio retrasando la cita porque se fue de vacaciones la fiscal y ahora nos dijeron que no está aquí porque un amigo suyo murió”. Gabriela Amores, asesora jurídica

La asesora jurídica Gabriela Amores hizo un llamado a todas las autoridades del Estado de México para voltear a ver a la Fiscalía de Feminicidios porque está violando los derechos de las víctimas y sus familias.

Lamentable la atención de la Fiscalía de Feminicidios del Estado de México

“No hay solución, no hay prevención, no hay seguridad, no hay fiscal que entienda y que sepa qué es el feminicidio”, dijo la abogada Gabriela Amores, quien acompañó a la reunión a Minely y Josué, hijos de Verónica Monroy.

Junto a las víctimas, lamentaron que en el Estado de México exista esa lamentable atención a las familias y señalaron que es parte de las acciones de revictimización que no pueden dejar pasar, pues de lo contrario, se normalizará.

Por el feminicidio de Verónica Monroy, sus hijos llevan exigiendo justicia un año y medio, sin respuestas claras por parte de la Fiscalía.

En el en vivo se puede escuchar que la hija de Verónica, Minely , realiza varias llamadas telefónicas desde la oficina de la fiscal a cargo, quien le responde que no ha podido “salir para Tlalnepantla”.

“Entiendo tu molestia, tienes razón y es una falta de respeto para ustedes, por eso te pido una disculpa enorme para ustedes, tengo muy poco personal, tienen razón, te pido mil disculpas”, fue el comentario que hizo la fiscal.

La fiscal encargada de la carpeta de investigación por el feminicidio de Verónica Monroy continúa diciendo: “tu tema es importante, en verdad lo sé”, mientras les pide esperar la llegada de un Ministerio Público que les pueda presentar los avances del caso.

Por su parte, la asesora Amores le señala a la fiscal que la mínima atención que se merecen las víctimas es ser avisadas si su reunión no va a suceder, pues deben realizar largos traslados hasta Barrientos para que, como en esta ocasión, no sean atendidas.

“Lo mínimo es que nos hubiera avisado antes para no venir, la semana pasada no ocurrió la reunión porque estaba de vacaciones, al menos usted debió dejar instrucciones”. Gabriela Amores, asesora jurídica

“¿Qué te digo? Me queda muy claro, tienes toda la razón”, terminó la fiscal.

El feminicidio de Verónica Monroy

Verónica Monroy, de 48 años de edad, fue hallada muerta el 8 de febrero de 2021 por sus dos hijos al interior de su casa ubicada en Los Héroes Tecámac, municipio de Tecámac en el Estado de México.

Por un año, la carpeta de investigación señalaba que la causa de muerte de Verónica había sido un suicidio, sin embargo, los hijos de la víctima advirtieron irregularidades en el caso y exigieron que se indagara con perspectiva de género.

Al cumplirse un año del feminicidio de Verónica Monroy, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que iniciarían con la investigación con perspectiva de género y que el caso sería llevado por la Fiscalía de Feminicidios en Barrientos.

A 6 meses de que la carpeta fue retomada por la Fiscalía Especializada, no hay avances sustanciales y los hijos de la víctima han iniciado una lucha por justicia que sigue pendiente.

Actualmente, los hijos de Verónica acompañan y son acompañados por el grupo de víctimas “Verdad y Justicia” del Estado de México, como las familias de:

Las familias de víctimas de feminicidio en la entidad mexiquense han coincidido que para ser atendidos por la Fiscalía, el acompañamiento entre víctimas y activistas es esencial, pues de lo contrario, la espera se vuelve más larga por las omisiones e irregularidades de los servidores públicos.