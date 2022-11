¿Qué pasó con Ariadna Fernanda? La jóven de 27 años de edad fue hallada muerta el pasado martes 1 de noviembre, en la autopista La Pera-Cuautla, en el municipio de Tepoztlán, Morelos.

Tras confirmarse su muerte, circularon dos versiones sobre sus últimas horas con vida. Primero se dijo que Ariadna Fernanda había salido de un bar en la colonia Condesa de la Ciudad de México, para tomar un taxi que la llevaría a su casa, lo que no sucedió.

Una segunda versión señala que tras pasar un rato en un bar de La Condesa, Ariadna Fernanda se trasladó al departamento de unos amigos del que más tarde se fue, para abordar un taxi que la llevaría a su casa.

Al ver que Ariadna Fernanda no llegaba a su domicilio, Alejandra, una amiga que vivía con la joven, comenzó a investigar su paradero, descubriendo que se la noche del 30 de octubre, luego de dejar un bar, se había trasladado al departamento del novio de una amiga.

El propietario es Rautel Astudillo, quien se supone fue la última persona que vio con vida a Ariadna Fernanda. En entrevista con reporteros dijo:

De acuerdo con Alejandra, Rautel Astudillo le dijo que Ariadna Fernanda dejó su departamento como a las 22:00 horas, para abordar un taxi, pero reconoció no tener certeza de que esto haya ocurrido.

“Le dije, ‘¿sabes si se fue sola o se subió a un taxi?’. ‘Sí, se subió a un taxi, creo que tomó taxi como a eso de las 10 de la noche. Yo le dije, ‘¿sabes a dónde se iba, si alguien pasó por ella o iba alguien más?’, ‘no, no sé nada’, respondió. Ya después me dijo, ‘uno de los de seguridad la acompañó y creo que era Uber, ya le pregunté, pero me comenta que él se fue, que todos se fueron y que ella se quedó ahí, y no sabemos si se quedó en la calle, ya no se confirmó, así me dijo, ya no se confirmó si ella se subió o no’”

Alejandra, roomie de Ariadna Fernanda