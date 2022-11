Este viernes 25 de noviembre se espera una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y aquí te dejamos 10 consignas y frases que seguramente se van a escuchar y puedes usar durante la protesta.

Estas consignas y frases, acompañadas de carteles, avanzan en cada marcha feminista a la ola de mujeres que sale a exigir justicia y seguridad cada 25 de noviembre.

Madres, hijas, hermanas y amigas, víctimas de violencia y de feminicidio, miles de personas unirán sus voces para gritar las exigencias en un país donde a diario 11 mujeres son asesinadas y decenas de casos siguen sin justicia.

Aquí te dejamos 10 consignas y frases feministas para la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer pues ya sea tu primera vez en una protesta o no, puedes recordar cada una de ellas.

Marcha feminista en México (Gabriela Pérez Montiel)

10 consignas feministas para la marcha del 25 de noviembre

Alerta

¡Alerta, alerta, alerta que camina. La lucha feminista por América Latina y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista!

Van a volver

¡Van a volver, van a volver, las balas que disparaste van a volver. La sangre que derramaste la pagarás, las mujeres que asesinaste no morirán, no morirán!

Que no

¡Porque no, que te dije que no, p*ndejo no. Mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía, porque no!

Hay que abortar

¡Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal!

Juntas

¡Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!

No sea indiferente

¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!

Mujer

¡Mujer, hermana, si te pega no te ama. Mujer escucha, esta es tu lucha!

Somos malas

¡Somos malas, podemos ser peores y al que no le guste, se jode, se jode!

Policía

¡La polícia no me cuida, me cuidan mis amigas!

Ni una más

¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni una más, ni una más, ni una desaparecida más!

Protesta contra la violencia hacia las mujeres en México (Carlos Alberto Carbajal)

La marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la CDMX, aunque no hay un convocatoria general, se espera que todas las colectivas y organizaciones que participan salgan aproximadamente al mismo tiempo:

3:30 de la tarde de la Glorieta de las Mujeres que Luchan al Zócalo

¿Por qué marchar este 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres?

La violencia feminicida es una de las principales razones para marchar este 25 de noviembre en México. Cada día, en promedio, 11 mujeres son asesinadas en el país pero las fiscalías locales clasifican como feminicidio pocos de estos casos.

Así lo revelan las cifras oficiales pues de enero a septiembre de 2022 fueron 695 los asesinatos de mujeres clasificados como feminicidio, a pesar de que hasta ese mes han sido 2 mil 831 los homicidios de mujeres.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los feminicidios en México han ido en aumento los últimos tres meses pues aunque en julio se iniciaron 58 carpetas, en:

agosto fueron 70

septiembre con 79

y octubre suma 80

El Estado de México, la entidad que en 2023 tendrá elecciones para elegir a un nuevo gobernador o gobernadora, sigue liderando la lista de incidencia de feminicidios. Seguido por Nuevo León, Veracruz y la CDMX.

Además, México es el país de América Latina con más feminicidios en lo que va del año.