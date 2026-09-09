María Elena Ríos cumple 7 años del ataque con ácido perpetrado el 9 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas por el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández.

Hoy, 7 años después, me sigue embargando la ansiedad y la culpa en preguntarme por qué abrí la puerta, ¿por qué lo hice? María Elena Ríos, activista

La activista, saxofonista y sobreviviente de un ataque con ácido, narró parte de lo que sucedió ese 9 de septiembre, que provocó su muerte y que se convirtiera en Malena, nombre que lleva una iniciativa.

Como destacó en el video, se ha enfrentado a la violencia feminicida, que en México deja un aproximado de 270 víctimas al año, y que para noviembre de 2025, provocó cambios en los códigos penales de 17 estados.

María Elena Ríos recuerda el ataque con ácido a 7 años: “La justicia no ha llegado”

En un video compartido en redes sociales, María Elena Ríos narró parte de lo que fue su ataque con ácido, el cual la mató mientras el agresor le gritaba: “muérete maldita, hasta aquí llegaste”.

“La justicia no ha llegado”: María Elena Ríos cumple 7 años del ataque con ácido (María Elena Ríos)

Señaló que el 9 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas abrió la puerta, hecho que 7 años después todavía la llena de culpa, porque no sólo cambió su piel, también impactó su vida y a su familia.

María Elena Ríos describe cómo el ácido no sólo la destrozó, también a su mamá quien trató de ayudarla y ese vestido negro que la hizo sentir bonita antes de que quedara reducido a plástico quemado.

Sin embargo, pese al dolor que sintió mientras el ácido le quemaba la piel, María Elena Ríos no ha obtenido justicia y sólo ha visto impunidad con uno de sus feminicidas prófugo, Juan Antonio Vera Hernández.

Y pese a esto, María Elena Ríos asegura que ha buscado trascender del papel de víctima y ha luchado para que su vida no se reduzca al ataque con ácido, sino a su lucha para reconocer la violencia.

Ley Malena: Hace 7 años marcar a una mujer con ácido ni siquiera era delito, destaca María Elena Ríos

En su video, María Elena Ríos también destaca que hace 7 años, la violencia con ácido ni siquiera estaba tipificada como delito, lo cual ha sido parte de su lucha desde que sobrevivió a la agresión.

La Ley Malena, que lleva el nombre de María Elena Ríos, fue planteada desde 2022, para tipificar los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas que en dicho año sufrieron 105 mujeres.

Para noviembre de 2025, al menos 17 estados efectuaron cambios en su códigos penales, aunque se ha mencionado la importancia de problematizar la mejor forma de tipificarla, ya que en algunas entidades se considera lesión agravada.