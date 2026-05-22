La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza nuevamente loa amparos promovidos por Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como autor intelectual del ataque con ácido contra María Elena Ríos.

El pasado 13 de mayo, la SCJN resolvió no ejercer su facultad de atracción sobre los amparos de Juan Antonio Vera Carrizal, pero el ministro Hugo Aguilar solicitó al pleno reconsiderar la atracción del caso.

SCJN analiza nuevamente atraer caso de Juan Antonio Vera, agresor de María Elena Ríos

Tras realizar una manifestación en el Monumento a la Revolución, María Elena Ríos reveló que esta mañana estaba programada una audiencia en Oaxaca para revisar los amparos de Juan Antonio Vera.

SCJN cierra puerta a amparos en caso de María Elena Ríos (Eduardo Díaz)

Su abogada le notificó que la audiencia fue suspendida ya que Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN, solicitó reconsiderar la atracción del caso para que el pleno decida el futuro de los amparos.

Ante los medios, la saxofonista María Elena Ríos afirmó que esta medida representa “una esperanza” ante la falta de confianza en las autoridades judiciales del estado de Oaxaca.

Secretaría de Mujeres respalda a María Elena Ríos y pide justicia

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres difundió un posicionamiento público en el que expresó su preocupación por la posibilidad de que Juan Antonio Vera obtenga su libertad gracias a los amparos.

La dependencia llamó al Poder Judicial a actuar con perspectiva de género y evitar cualquier resolución que derive en impunidad. Además, reiteró su solidaridad con María Elena Ríos y con las mujeres sobrevivientes.

SCJN atrae el caso de Juan Antonio Vera, agresor de María Elena Ríos (Secretaría de Mujeres)

Cabe mencionar que el caso de María Elena Ríos ha estado marcado por retrasos, suspensiones y recursos legales que han interpuesto los agresores desde 2019 para evadir la justicia.

De acuerdo con la información, Juan Antonio Vera fue detenido en 2020 por el ataque y permanece procesado por tentativa de feminicidio, pero podría obtener la libertad gracias a amparos.