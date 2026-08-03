María Elena Ríos denunció que Juan Antonio Vera Carrizal utiliza presuntos problemas de salud para permanecer fuera de prisión mientras continúa el proceso por el ataque con ácido.

Mediante un video difundido en redes sociales, María Elena Ríos afirmó que Vera Carrizal lleva 1 año y 8 meses alegando una enfermedad para evitar la justicia.

La saxofonista también recordó que Juan Antonio Vera Hernández, señalado como coautor intelectual del ataque, permanece prófugo desde 2019, por lo que reiteró su exigencia de justicia.

María Elena Ríos cuestiona los diagnósticos médicos de Vera Carrizal

La activista sostiene que Vera Carrizal no enfrenta una enfermedad grave y acusa que ha utilizado padecimientos como depresión o hemorroides para solicitar beneficios judiciales.

También denunció que, desde su traslado a un hospital privado en Oaxaca, familiares del exdiputado han impedido revisiones médicas independientes solicitadas por la fiscalía.

¿Quién es María Elena Ríos? Activista, saxofonista, comunicóloga (María Elena Ríos vía Instagram)

El proceso penal ha estado marcado por diversos amparos y recursos promovidos por la defensa, con el objetivo de obtener la absolución o prisión domiciliaria.

Ríos afirmó que sobrevivió al ataque con ácido y continuará buscando justicia para evitar que el caso quede en la impunidad o sea olvidado.

Organizaciones civiles han solicitado la intervención de autoridades estatales y federales para garantizar el cumplimiento del proceso judicial y reducir posibles riesgos de fuga.

La activista reiteró que tanto Vera Carrizal como Juan Antonio Vera Hernández son señalados como autores intelectuales del ataque ocurrido en su contra.

Finalmente, María Elena Ríos pidió compartir su denuncia en redes sociales para mantener visible el caso y exigir que las investigaciones avancen conforme a derecho.