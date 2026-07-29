José Víctor Pablos Vélez fue vinculado a una refinería clandestina localizada en Reynosa, Tamaulipas, donde se encontraron 3 tráileres de la empresa Marvic Petroleum.

Este hallazgo se suma a las investigaciones que iniciaron en 2021 por sus presuntos actos de tráfico de combustible desde Estados Unidos hacia México.

Te contamos todo lo que sabemos sobre el empresario y presunto contrabandista de combustible José Víctor Pablos Vélez, como:

¿Quién es José Víctor Pablos Vélez?

¿Cuántos años tiene José Víctor Pablos Vélez?

¿Cuál es el signo zodiacal de José Víctor Pablos Vélez?

¿José Víctor Pablos Vélez tiene esposa?

¿José Víctor Pablos Vélez tiene hijos?

¿Qué estudió José Víctor Pablos Vélez?

¿Cuál es la trayectoria de José Víctor Pablos Vélez? y más

¿Quién es José Víctor Pablos Vélez?

José Víctor Pablos Vélez es un empresario mexicano, conocido como “El Güero Marvic”, propietario y apoderado legal de empresas relacionadas con el transporte y comercialización de combustibles.

El empresario es investigado por su presunta participación en delitos de tráfico de combustible desde Estados Unidos hacia México.

¿Cuántos años tiene José Víctor Pablos Vélez?

José Víctor Pablos Vélez tiene alrededor de 42 años de edad, ya que nació el 6 de noviembre de 1984, de acuerdo con su RFC.

¿Cuál es el signo zodiacal de José Víctor Pablos Vélez?

El signo zodiacal de José Víctor Pablos Vélez es Escorpio.

¿José Víctor Pablos Vélez tiene esposa?

Se desconoce si José Víctor Pablos Vélez tiene o no esposa.

¿José Víctor Pablos Vélez tiene hijos?

Se desconoce si José Víctor Pablos Vélez tiene o no hijos.

¿Qué estudió José Víctor Pablos Vélez?

Asimismo, se desconoce el último grado de estudios del empresario José Víctor Pablos Vélez.

¿Cuál es la trayectoria de José Víctor Pablos Vélez?

José Víctor Pablos Vélez tiene trayectoria empresarial en el camino del transporte de carga especializada y almacenamiento de combustibles.

De acuerdo con El Informador, su RFC está vinculado a las empresas:

Marvic Petroleum

Autotransportes de Carga Especializado Marvic

Combustóleos Marvic, S.A, de C.V.

Asimismo, se le vincula a 12 empresas dedicadas a la comercialización de combustibles localizadas en:

Texas, Estados Unidos

Nuevo León

Tamaulipas

Estas empresas también estarían ligadas al Cártel del Golfo.