La refinería clandestina que fue encontrada en Reynosa, Tamaulipas, habría sido abandonada antes del operativo donde la Fiscalía General de la República (FGR) decomisó casi 4 millones de litros de hidrocarburos.

De acuerdo con Reforma, “fuentes policiacas” señalaron que el grupo criminal que operaba la refinería clandestina abandonó las instalaciones semanas antes del operativo gracias a un “aviso”.

Grupo criminal abandonó la refinería clandestina de Reynosa antes del operativo de FGR por un aviso

De acuerdo con las fuentes policiacas consultadas por Reforma, la refinería clandestina de Reynosa fue localizada fuera de operación debido a que el grupo criminal fue advertido del operativo de la FGR.

Dichas fuentes señalaron que fue el empresario José Víctor Pablo Vélez, alias “El Güero Marvic” quien fue alertado del operativo quien “tiene muchos contactos”.

Este supuesto aviso habría conseguido que, pese al hallazgo de la refinería clandestina en Reynosa, no se realizara ninguna detención.

“Esa compañía estaba abandonada…ya los traían desde hace tiempo. El Güero Marvic tiene muchos contactos y seguro le avisaron, por eso no detuvieron a nadie” Fuente policiaca

Este empresario ya había sido relacionado con la refinería clandestina luego de que se encontraran tres tráileres de la empresa Marvic Petroleum dentro del predio de 41.851 metros cuadrados.

Cabe recordar que durante el operativo de la FGR logró el decomiso de casi 4 millones de litros de hidrocarburos, así como:

un vehículo

6 tractocamiones

7 pipas

11 frac tanks: 3 con capacidad de 20 mil barriles y cuatro con capacidad de 10 mil barriles

1 caja seca

1 remolque tipo plataforma

8 motobombas

21 cubitanques

3 generadores de luz

6 equipos de cómputo

Refinería clandestina de Reynosa refinaba hidrocarburos provenientes de Texas

Por otra parte, las fuentes policiacas señalaron que la refinería clandestina de Reynosa operaba con hidrocarburos provenientes de Texas a través de la empresa Marvic Petroleum.

Asimismo, señalaron, los hidrocarburos que se procesaban en la refinería clandestina habrían llegado a Tamaulipas bajo el esquema de “huachicol fiscal” para evitar el pago de impuestos.

Los informantes resaltaron que los hidrocarburos eran traídos desde Texas porque “allá el crudo es más ligero” y eran declarados “como aceite de desecho, queroseno o lo que pagara menos impuesto”.

Esta instalación producía, según las fuentes, hasta un millón de litros de combustible y se procesaban hasta 14 mil barriles de petróleo crudo diarios para obtener: