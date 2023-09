A 29 años del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, su hija Claudia Ruiz Massieu compartió una foto junto a su padre.

José Francisco Ruiz Massieu, ex gobernador de Guerrero y ex militante priísta, fue asesinado el 28 de septiembre de 1994 en CDMX cuando tenía 48 años.

El asesinato ocurrió cuando José Francisco Ruiz Massieu acudió a una reunión con legisladores del PRI en el hotel Casa Blanca, ubicado frente al Monumento a la Revolución.

El crimen causó conmoción en el país debido a que este asesinato ocurrió seis meses después del de Luis Donaldo Colosio, también del PRI y candidato a la presidencia.

Claudia Ruiz Massieu recuerda a su padre José Francisco Ruiz Massieu a 29 años de su asesinato

En el aniversario luctuoso de José Francisco Ruiz Massieu, su hija Claudia Ruiz Massieu, ex senadora del PRI, recordó a su padre con una fotografía junto a él a 29 años de su asesinato.

La ex priísta de 51 años, y quien tenía 22 años cuando asesinaron a José Francisco Ruiz Massieu, dedicó un emotivo mensaje a su padre, en el que resaltó que es su mayor ejemplo a seguir.

“Un año más que no estás aquí, pa. Sé que has estado conmigo en cada paso y en cada decisión. Todos los días eres mi ejemplo”, escribió la ex senadora.

Cabe recordar que a principios de julio de 2023, Claudia Ruiz Massieu abandonó las filas del PRI en medio de una ola de renuncias masivas por desacuerdos con la militancia dirigida por Alejandro Moreno.

Un año más que no estás aquí, pa. Sé que has estado conmigo en cada paso y en cada decisión. Todos los días eres mi ejemplo 🤍 pic.twitter.com/C4a1OcEQlP — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) September 29, 2023

El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y la relación con Carlos Salinas de Gortari

José Francisco Ruiz Massieu fue asesinado de un tiro en el cuello tras salir de una reunión en el hotel Casa Blanca; el entonces senador del PRI murió en una clínica privada una hora después del crimen.

Versiones señalaron a Manuel Muñoz Rocha, entonces dirigente del PRI, de ser el autor intelectual del asesinato; pero éste d esapareció después de las acusaciones y a casi 30 años sigue sin ser localizado.

Por este crimen hubo varios detenidos, entre ellos Daniel Aguilar Treviño, el autor material, condenado en un principio a 50 años de cárcel.

Pero también se detuvo a Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y de Adriana Salinas de Gortari, madre de Claudia Ruiz Massieu.

Raúl Salinas de Gortari, cuñado de José Francisco Ruiz Massieu, fue acusado de ser el autor intelectual y condenado también a 50 años de cárcel; pero 10 años después, en 2005, fue puesto en libertad al no encontrar pruebas suficientes en su contra.

Se cree que el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu se debió a diferencias políticas con el PRI, por lo que algunas teorías apuntan a que el verdadero responsable fue su cuñado y ex presidente Carlos Salinas de Gortari.