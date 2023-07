Tras renunciar al PRI, Claudia Ruiz Massieu reveló qué harán ahora los senadores que abandonaron el partido tricolor.

La ex senadora del PRI rindió una conferencia de prensa en donde habló sobre las renuncias masivas de militantes del partido que se han suscitado en los últimos días.

Pero fue sobre las renuncias de ayer, 3 de julio, en la que cuatro senadores y otros 300 militantes del PRI anunciaron su retiro, que Claudia Ruiz Massieu dijo que debería preocupar al PRI.

Esto de cara a las elecciones 2024, pues el PRI se debilita a menos de un año de la renovación presidencial.

Además ha perdido presencia en el país, pues actualmente Morena gobierna 23 de los 32 estados, mientras que el PRI sólo tiene dos.

Claudia Ruiz Massieu y otros senadores renuncian al PRI por esta razón

Fue ayer 4 de julio que cuatro senadores anunciaron su separación del partido tricolor así como al menos otros 300 militantes.

Los senadores que renunciaron al PRI fueron:

Claudia Ruiz Massieu

Miguel Ángel Osorio Chong

Nuvia Mayorga

Eruviel Ávila

Además, Claudia Ruiz Massieu reiteró que la renuncia al PRI se debe a inconformidades con la dirigencia del partido, encabezada por Alejandro Moreno.

“Nunca el PRI había gobernado tan poco, había influido tan poco y se había conformado con tan poco”. Claudia Ruiz Massieu

Cabe mencionar que previamente, Claudia Ruiz Massieu también renunció a participar en el proceso de Va por México para la candidatura presidencial; por rechazo al método.

Claudia Ruiz Massieu (Tomada de video)

Claudia Ruiz Massieu confirma conformación del movimiento “Congruencia por México”

Al igual que el senador Miguel Ángel Osorio Chong -quien también renunció al PRI-, Claudia Ruiz Massieu confirmó que los senadores que renunciaron no se unirán a otro partido ni se alejarán de la política.

Al contrario, todos se sumarán a conformar el nuevo movimiento “Congruencia por México”, que buscará ser una bancada independiente en la Cámara de Senadores.

“Vamos a constituirnos como un grupo de senadores independientes, no nos vamos a integrar a ninguna otra bancada, vamos a actuar los cuatro como una nueva bancada independiente”. Claudia Ruiz Massieu

Sobre lo que han expresado militantes del PRI, Claudia Ruiz Massieu reiteró que no estarán a favor de Morena, pues serán un nuevo bloque de oposición al gobierno de AMLO.

La ex senadora del PRI también explicó que “Congruencia por México” no será una nueva agrupación política, sino un espacio para aquellos que no se identifican con los otros partidos políticos.

Por su parte, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que este movimiento busca fortalecer la democracia y dignificar la política, siempre por el bien de las y los mexicanos.