La estatua de Felipe Calderón en Los Pinos está más abandonada que nunca, pues a 4 meses de que fue derribada por un árbol, no ha sido levantada y mucho menos reparada.

Lo anterior quedó exhibido en fotografías que fueron difundidas en redes sociales, debido a que en ellas se puede ver cómo luce hoy el escultura del político michoacano.

Estatua de Felipe Calderón en Los Pinos (@lalodinaa/X)

Estatua de Felipe Calderón en Los Pinos sigue abandonada

En medio de las intensas lluvias que se registraron el viernes 25 de julio, uno de los árboles dentro del Centro Cultural Los Pinos cayó y de paso derribó la estatua de Felipe Calderón.

Ante lo ocurrido, la Secretaría de Cultura federal aseguró que se evaluarían los daños para iniciar con los trabajos de reparación; sin embargo, la escultura sigue abandonada y tirada.

Estatua de Felipe Calderón en Los Pinos (@lalodinaa/X)

Así lo constató el periodista Eduardo Dina, quien compartió una serie de fotografías en su cuenta de X en las que mostró que la estatua de Felipe Calderón luce igual que hace 4 meses.

En las imágenes se puede observar que la escultura ni siquiera ha sido reubicada, aunque sí fue colocada en una posición distinta, debido a que ya no está de costado, sino boca arriba.

En lo que respecta al plinto, es decir el bloque sobre el que estaba apoyada la escultura, luce tal y como quedó hace 4 meses, toda vez que tampoco ha sido removido o reparado.

Estatua de Felipe Calderón en Los Pinos (@lalodinaa/X)

Secretaría de Cultura aseguraba que estatua de Felipe Calderón sería reparada

Luego de que las intensas lluvias provocaron la caída de un árbol y con ello el derribo de la estatua de Felipe Calderón, la Secretaría de Cultura federal aseguró que se realizaría lo necesario para repararla.

El diario La Jornada informó que la dependencia garantizó que se estaban llevando a cabo los trabajos de evaluación para determinar las acciones a realizar, pero la escultura sigue abandonada.

Hasta el momento, la Secretaría de Cultura no se ha pronunciado por el estado de la estatua de Felipe Calderón, por lo que se desconoce si sí hay trabajos para arreglarla como se había prometido.

Cabe resaltar que en su momento, el Estado Mayor Presidencial informó que el monumento que fue elaborado por el escultor por Ricardo Ponzanelli, tuvo un costo superior al medio millón de pesos.